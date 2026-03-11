Un piloto de Fórmula 1 admitió que hizo adelantamientos "por error" en el GP de Australia

El inicio del nuevo reglamento en la Fórmula 1 dejó situaciones inesperadas durante el Gran Premio de Australia . Uno de los protagonistas fue Gabriel Bortoleto , quien terminó en el noveno puesto y sumó puntos para Audi en el debut de la marca como equipo en la categoría.

El piloto brasileño partió desde el décimo lugar y pasó gran parte de la carrera peleando en el grupo medio del pelotón . Tras la competencia, explicó que algunos de sus adelantamientos ocurrieron de forma inesperada debido a la gestión de energía de los monoplazas.

“Hice adelantamientos -que no quería hacer- por error, porque tenía mucha energía y el otro coche estaba recuperando energía como loco”, admitió.

Según Bortoleto , las reglas actuales cambiaron la manera de pelear posiciones en pista. “Necesitás pensar mucho cuando estás corriendo. El año pasado todo era mucho más predecible”, explicó.

El brasileño señaló que ahora una maniobra no garantiza mantener la posición. “Hacés un adelantamiento y necesitás calcular las próximas rectas, porque tal vez el otro te vuelva a pasar”, agregó.

bortoleto australia1 Gabriel Bortoleto logró un resultado destacado para Audi en el estreno del equipo en la Fórmula 1. Instagram @gabrielbortoleto_

Un resultado que sorprendió al equipo

Más allá de las dificultades para adaptarse al reglamento, el piloto valoró el resultado conseguido en Australia. El noveno puesto permitió que Audi comenzara su camino en la Fórmula 1 sumando unidades.

“Estoy muy feliz y muy positivo. El equipo ha hecho un trabajo increíble durante el invierno”, afirmó Bortoleto, quien destacó el esfuerzo de la escudería para completar su primera carrera y meterse en la Q3 durante el fin de semana.

El brasileño también admitió que el resultado superó las expectativas iniciales del equipo en su estreno en la categoría.