Preocupación en Alpine por un problema aerodinámico que no podrá resolver para el GP de China

La clasificación en Melbourne fue un primer indicio de que el nuevo monoplaza todavía tiene aspectos por pulir. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto quedaron eliminados en la Q2, con el francés como el mejor representante del equipo al ubicarse 14°.

En carrera, Gasly logró recuperar terreno gracias a una gran largada que lo llevó a la zona de puntos y finalmente cruzó la meta en el décimo puesto. La situación de Colapinto fue distinta, ya que una penalización producto de un error del equipo condicionó su resultado y lo dejó sin chances de pelear más adelante.

Tras la competencia, el director deportivo del equipo, Steve Nielsen, reconoció que hubo aspectos del fin de semana que podrían haberse gestionado mejor, especialmente durante la sesión de clasificación.

"Creo que quizá podríamos haber hecho un mejor trabajo en la clasificación con la preparación de los neumáticos y cosas así en las vueltas de salida. Así que definitivamente hay algunas cosas ahí que podemos aprender y el balance en alta velocidad no es el mejor, necesitamos arreglar eso", explicó el británico ante los medios tras la carrera.

"Definitivamente hay cosas que podríamos hacer mejor. Si estuviéramos haciendo esta carrera otra vez ahora, haríamos algunas cosas, particularmente en la clasificación, de manera ligeramente diferente. Pero todo el mundo te dirá eso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2031706097640206348&partner=&hide_thread=false | Duro golpe para David Sánchez en este comienzo de temporada !



- El equipo detectó anomalías en la aerodinámica del coche en Barcelona



- Esto se confirmó en las pruebas de Baréin



- Los ingenieros de Enstone deben fabricar nuevas piezas (alerón delantero) con urgencia… pic.twitter.com/xdHj2auTt4 — Alpine Club (@alpineclub_esp) March 11, 2026

Subviraje en curvas rápidas, el punto débil del A526 de Alpine

Más allá de los aspectos estratégicos, Nielsen también detalló que el equipo detectó un problema aerodinámico que afecta el comportamiento del A526 en curvas de alta velocidad. Esa característica provoca subviraje, una tendencia del auto a abrir la trayectoria en plena curva. "Tenemos subviraje en alta velocidad. Vimos algo de eso en Baréin", señaló el directivo al explicar el origen del inconveniente.

"La naturaleza o las características de este circuito significan que hay más curvas de alta velocidad, por lo que ese problema se vuelve mayor. Así que lo entendemos, tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China".

El propio Nielsen utilizó una metáfora para describir la situación del equipo: "Así que es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo".

De cara al Gran Premio de China, en el Circuito Internacional de Shanghái, el equipo espera que el problema tenga un impacto menor debido a las características del trazado, que cuenta con menos curvas rápidas que el de Melbourne.

Mientras tanto, los ingenieros trabajan para introducir mejoras lo antes posible. El objetivo es que las nuevas piezas lleguen a tiempo para el Gran Premio de Japón, tercera cita del calendario 2026, donde Alpine confía en empezar a dejar atrás este incómodo inconveniente.