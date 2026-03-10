La revelación de Franco Colapinto sobre el A526 de Alpine en la previa del GP de China: "Pudimos ver un buen potencial"

A tres días del comienzo de la actividad en Shanghái, Franco Colapinto reveló que vio una mejora en su monoplaza con respecto a las otras escuderías.

Colapinto reveló que encontró mejoras en su Alpine en el Gran Premio de Australia.

El Gran Premio de Australia fue un golpe de realidad para Franco Colapinto y Alpine. Tras unas exitosas pruebas de pretemporada en Baréin, la escudería francesa llegaba como una de las candidatas a sumar puntos junto a sus dos pilotos en la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Sin embargo, fue solo Pierre Gasly quien le dio una alegría al equipo con sede en Enstone tras concluir el GP en el Albert Park de Melbourne. El piloto francés finalizó en la 10° posición (sumó un punto) mientras que el argentino, quien sufrió un grosero error por parte de uno de sus mecánicos y lo penalizaron con un Stop and Go de 10 segundos, concluyó en el puesto 14°.

Ahora, tanto Alpine como Franco Colapinto se siguen preparando para lo que será el Gran Premio de China (contará con la primera carrera Sprint del año) y a tres días del comienzo de la actividad en el Circuito Internacional de Shanghái, el oriundo de Pilar reveló lo que descubrió en su monoplaza en Australia y lo hace creer que tendrá una buena carrera en Asia.

La revelación de Franco Colapinto sobre el A526 de Alpine en la previa del GP de China “Pudimos ver mejor cómo se siente el coche en condiciones de carrera y pudimos ver un buen potencial en comparación con nuestros rivales“, destacó en diálogo con la prensa oficial de Alpine.