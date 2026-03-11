"Abandonados": Alpine, McLaren y Williams cuestionan a Mercedes por el rendimiento de sus motores

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó al descubierto una inesperada tensión entre varios equipos clientes y Mercedes . Tras el Gran Premio de Australia, desde Alpine , McLaren y Williams surgieron cuestionamientos sobre el rendimiento y la gestión de la unidad de potencia.

El malestar gira en torno a la información técnica vinculada al mapa de parámetros del motor . Según trascendió, los equipos clientes no habrían contado con todos los datos necesarios para optimizar el funcionamiento de la unidad de potencia durante el primer fin de semana del campeonato.

Ese escenario habría impedido que las escuderías aprovecharan todo el potencial del motor , algo que sí habría logrado el equipo oficial durante la carrera disputada en Melbourne.

Uno de los equipos que dejó ver su frustración fue Alpine . Tras la carrera, su director deportivo, Steve Nielsen, reconoció que el rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas. “Esperábamos más”, afirmó el dirigente al analizar el desempeño del equipo en el inicio de la temporada.

La sensación dentro de la escudería es que esperaba contar con un mejor nivel de competitividad desde la primera carrera del año .

Las críticas más contundentes llegaron desde McLaren. El jefe del equipo británico, Andrea Stella, dejó una frase que rápidamente generó repercusión. "Desde que somos clientes, esta es la primera vez que nos sentimos abandonados", aseguró tras el final del Gran Premio de Australia, en el que el monoplaza de Lando Norris finalizó quinto.

mclaren McLaren no tuvo el inicio de temporada que esperaba. X @McLarenF1

El propio Stella fue aún más claro al referirse a la manera en que se gestionó la información técnica durante el fin de semana: "Así no es como se trabaja en la F1".

Williams también muestra incertidumbre

En Williams también surgieron dudas respecto a la situación. Su jefe de equipo, James Vowles, admitió que dentro de la estructura británica existe incertidumbre sobre cómo manejar algunos aspectos técnicos. "No sabemos cómo proceder", explicó al referirse a la dificultad para comprender ciertos parámetros de funcionamiento del motor.

De acuerdo con distintas versiones surgidas tras el fin de semana en Melbourne, la raíz del problema estaría vinculada a inconvenientes de fiabilidad detectados durante las pruebas de pretemporada. Ante ese panorama, Mercedes habría optado por utilizar configuraciones más conservadoras en la unidad de potencia.

El debate también toca un punto sensible del reglamento técnico de la Fórmula 1. Las normas establecen que la especificación de la unidad de potencia debe ser idéntica tanto para el fabricante como para los equipos clientes, con mínimas excepciones vinculadas a la integración del motor en el chasis o a la elección de lubricantes y combustibles.

Por ahora, la situación dejó un clima de tensión en el paddock. Alpine, McLaren y Williams esperan que el escenario se aclare en las próximas carreras, mientras Mercedes busca evitar que el conflicto con sus clientes se profundice en el inicio del campeonato.