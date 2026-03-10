La preocupación del jefe de Alpine de cara al Gran Premio de China: el sorpresivo motivo

Steve Nielsen dio a conocer el motivo por el cual Alpine muestra una fuerte preocupación a tres días del comienzo de las actividades en Shanghái.

La Fórmula 1 puso en marcha su temporada 2026 el pasado fin de semana con el Gran Premio de Australia. La victoria quedó en manos de un contundente George Russell, mientras que Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto luego de recibir una sanción de “Stop and Go” a raíz de un error de uno de sus ingenieros antes del inicio de la competencia.

En esta ocasión, la cita disputada en Melbourne mantuvo el formato tradicional del fin de semana, con tres sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera principal. Sin embargo, el próximo compromiso en el Gran Premio de China en Shanghái marcará el estreno del formato Sprint en la temporada. Bajo este sistema, el cronograma se reduce a una sola práctica antes de la clasificación que ordenará la grilla para la carrera corta.

Steve Nielsen expresó la principal preocupación de Alpine de cara al GP de China Según comentó Steve Nielsen, jefe de Alpine, este formato complica mucho al equipo en su preparación: “Será increíblemente difícil. Eso me va a mantener despierto esta noche. Durante todo este fin de semana nos estuvimos recordando constantemente que en China solo tendremos una sesión de 60 minutos para ponernos al día con todo esto”, lanzó.

steve nielsen Nielsen se mostró preocupado a días del GP de China. X @alpineclub_esp “Pero es lo mismo para todos. Todos estamos más o menos luchando con los mismos problemas, lidiando con las mismas cuestiones. Así que simplemente tenemos que cometer la menor cantidad de errores posible” continuó en diálogo con Motorsport.

Alpine busca mejorar, pero no apurarse “No vamos a hacer todo bien porque tenemos que priorizar cosas en una sesión de una hora. Vamos a tener que dejar algunas cosas de lado para concentrarnos más en otras. Así que sí, simplemente no podremos hacer en una hora todo el trabajo que pudimos hacer aquí en tres sesiones”, desarrolló el directivo de Alpine.