El sincericidio de Pierre Gasly sobre la realidad de Alpine en la F1 2026: "Hay equipos mucho más avanzados"

Pierre Gasly fue contundente a la hora de analizar el presente de la escudería francesa y compararlo con el resto de equipos del Gran Circo.

Pierre Gasly le devolvió la sonrisa a Alpine en el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El compañero de Franco Colapinto tuvo que batallar reñidamente contra Esteban Ocon y Liam Lawson para darle un punto a la escudería francesa en el Gran Premio de Australia (finalizó 10°).

Por su parte, el piloto argentino tuvo una labor titánica al recibir una sanción de 10 segundos (Stop and Go) y lograr concluir la carrera en el Albert Park de Melbourne en la posición 14°. Este resultado reflejó la realidad del equipo con sede en Enstone, quienes en Baréin se habían postulado como los "mejores del resto" y en Australia recibieron varios baldasos de agua fría.

El brutal sincericidio de Pierre Gasly sobre la realidad de Alpine Así lo reconoció el propio Pierre Gasly en diálogo con la prensa oficial de Alpine: “Tras un día de reflexión, me voy de Melbourne con sentimientos encontrados. Claramente, hay muchas cosas nuevas que aprender y parece que otros equipos están mucho más avanzados“, mencionó.

alpine pierre gasly baréin Pierre Gasly reconoció que Alpine dio un paso atrás en Australia. Shutterstock A pesar de que aspiraban a ser la 5° mejor escudería, Racing Bulls y Audi arrasaron con Alpine y demostraron que están más avanzados que ellos. De todas maneras, Gasly aseguró que hay mucho margen de mejora: “Hemos progresado bastante y creo que seguirá siendo así a medida que sigamos aprendiendo y entendiendo cómo sacar el máximo provecho de este nuevo coche”, sentenció.