El lapidario análisis de un medio especializado sobre Colapinto y Gasly tras la qualy del GP de Australia: "Mediocre"

El comienzo de temporada de Alpine en la Fórmula 1 generó fuertes críticas después de la clasificación del GP de Australia . El reconocido portal especializado The Race analizó la actuación del equipo francés y calificó como “mediocre” el rendimiento de Pierre Gasly y Franco Colapinto , quienes largarán 14° y 16° respectivamente.

Las expectativas alrededor de Alpine eran altas tras las pruebas de pretemporada en Baréin, donde el equipo había mostrado buenos tiempos y aparecía como candidato a liderar el grupo de escuderías por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Sin embargo, ese potencial no se reflejó en la qualy disputada en Melbourne.

En un artículo firmado por los periodistas Jack Cozens, Scott Mitchell-Malm y Eden Hannigan, el medio británico ubicó a Alpine entre los “perdedores” de la jornada. “Si alguien quiere una prueba del viejo dicho de que los tiempos de pretemporada no significan nada, no tenemos que buscar más allá de Alpine ”, señaló Hannigan al iniciar su análisis.

El periodista también remarcó que el equipo nunca pareció tener ritmo suficiente para pelear por la Q3. “Tras las pruebas en Baréin lo teníamos como un posible contendiente al mejor del resto, pero Alpine no demostró nada de eso en la clasificación”, escribió.

Incluso destacó que el piloto argentino evitó un resultado todavía peor para la escudería. “Solo un esfuerzo tardío de Franco Colapinto evitó la vergonzosa eliminación en la Q1 a manos del Aston Martin de Fernando Alonso”, agregó el análisis del portal.

Franco Colapinto disputa la primera clasificación de la temporada en el circuito de Albert Park.

Sobre Gasly, el medio indicó que el francés se mostró incómodo con el comportamiento del monoplaza. Según la publicación, el piloto se sintió “desorientado en un coche que simplemente no reacciona tan bien como en los entrenamientos”, lo que terminó derivando en una actuación que describieron como decepcionante para un equipo que esperaba mucho más.

Gasly en la qualy del GP de Australia Pierre Gasly durante la clasificación del Gran Premio de Australia. EFE

De cara a la carrera del domingo, el panorama tampoco luce alentador para Alpine. Aunque el portal señaló que Haas y Audi se mantienen cerca en rendimiento, advirtió que, si el ritmo visto en la clasificación se repite en la carrera, sumar puntos en el inicio del campeonato parece un objetivo difícil para la escudería francesa.