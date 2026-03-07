El brutal sincericidio de Pierre Gasly tras clasificar 14° en la qualy del GP de Australia: "Esperaba algo mejor que esto"

Pierre Gasly, piloto de Alpine, se mostró muy decepcionado con el rendimiento del A526 durante la clasificación en el Albert Park de Melbourne.

Pierre Gasly no pudo ocultar su decepción por el rendimiento del Alpine en la qualy del GP de Australia.

Alpine no logró pasar la primera prueba de fuego en el Gran Premio de Australia. Luego de un flojo rendimiento en las tres prácticas, Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron eliminados en la Q2 y largarán desde la 16° y 14° posición respectivamente.

Tras concluir la prueba de clasificación en donde George Russell voló con su Mercedes y se adjudicó la primera pole position de la temporada, ambos pilotos de la escudería francesa dialogaron con la prensa y fueron muy sinceros a la hora de analizar el presente del equipo en Melbourne.

El brutal sincericidio de Pierre Gasly tras la qualy del GP de Australia El primer de ellos fue Pierre Gasly, quien lanzó una tajante sentencia por el mal funcionamiento del monoplaza:"Hay decepción a todos los niveles, esperaba algo mejor que esto. Problemas a todos los niveles: energía, neumáticos, coche, falta de rendimiento", lanzó en primera instancia.

"Lo he dado todo. Nos falta mucho rendimiento. Partimos de más lejos de lo previsto", completó el piloto francés, quien no pudo ocultar su decepción por el pobre ritmo que viene mostrando el A526 de Alpine durante todo el fin de semana en el Albert Park de Melbourne.

— Alpine Club (@alpineclub_esp) March 7, 2026 El análisis de Colapinto tras clasificar 16° "Tenemos una idea, pero es muy difícil de solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuentas de las cosas que le faltan, de los problemas que tiene o que no", explicó el argentino.