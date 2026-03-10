En el inicio de la temporada 2026, Mercado Libre anunció la continuidad de su patrocinio con el equipo Alpine, reafirmando su compromiso con Franco Colapinto.

Mercado Libre y Franco Colapinto: se renovó la alianza con Alpine para 2026

En un fin de semana cargado de adrenalina en Melbourne, Mercado Libre oficializó la renovación de su alianza con el equipo BWT Alpine Formula One Team, acompañando una vez más a Franco Colapinto en lo que representa su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría del automovilismo mundial.

La noticia se confirmó mientras el piloto argentino se preparaba para disputar el Gran Premio de Australia a bordo del monoplaza A526, que mantiene el icónico apretón de manos de la compañía en su carrocería.

Velocidad y tecnología: un ADN compartido La relación entre la plataforma líder de comercio electrónico y la escudería francesa se profundiza bajo el lema “Una vuelta más, llegando juntos”. Para Mercado Libre, la Fórmula 1 funciona como un laboratorio de innovación donde la precisión y el análisis de datos en tiempo real son vitales, valores que la empresa traslada a su operación logística en toda América Latina.

“Hace tres años decidimos apostar por un talento joven que estaba dando sus primeros pasos... Hoy, ver a Franco iniciar su tercer año en la categoría, consolidado dentro de Alpine, es un orgullo enorme”, destacó Sean Summers, EVP y CMO de Mercado Libre.

El rugido de Colapinto en Australia Franco inició la temporada 2026 con un mensaje directo para su hinchada: "¿Qué pasa pa, me extrañaban?". En lo estrictamente deportivo, el fin de semana en Albert Park fue exigente para el piloto de Pilar: