Mercado Libre y Franco Colapinto: se renovó la alianza con Alpine para 2026
En el inicio de la temporada 2026, Mercado Libre anunció la continuidad de su patrocinio con el equipo Alpine, reafirmando su compromiso con Franco Colapinto.
En un fin de semana cargado de adrenalina en Melbourne, Mercado Libre oficializó la renovación de su alianza con el equipo BWT Alpine Formula One Team, acompañando una vez más a Franco Colapinto en lo que representa su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría del automovilismo mundial.
La noticia se confirmó mientras el piloto argentino se preparaba para disputar el Gran Premio de Australia a bordo del monoplaza A526, que mantiene el icónico apretón de manos de la compañía en su carrocería.
Velocidad y tecnología: un ADN compartido
La relación entre la plataforma líder de comercio electrónico y la escudería francesa se profundiza bajo el lema “Una vuelta más, llegando juntos”. Para Mercado Libre, la Fórmula 1 funciona como un laboratorio de innovación donde la precisión y el análisis de datos en tiempo real son vitales, valores que la empresa traslada a su operación logística en toda América Latina.
“Hace tres años decidimos apostar por un talento joven que estaba dando sus primeros pasos... Hoy, ver a Franco iniciar su tercer año en la categoría, consolidado dentro de Alpine, es un orgullo enorme”, destacó Sean Summers, EVP y CMO de Mercado Libre.
El rugido de Colapinto en Australia
Franco inició la temporada 2026 con un mensaje directo para su hinchada: “¿Qué pasa pa, me extrañaban?”. En lo estrictamente deportivo, el fin de semana en Albert Park fue exigente para el piloto de Pilar:
Clasificación: Tras una sesión complicada, largó desde la 16ª posición.
Carrera: En una competencia marcada por estrategias divididas, Colapinto logró avanzar puestos y cruzó la meta en el 14º lugar.
Declaraciones: Tras la carrera, el argentino se mostró optimista pero realista: “En ritmo de carrera estamos un poco mejor que en clasificación... pronto estaremos más fuertes”.
Lo que sigue: Gran Premio de China
Sin tiempo para descansos, el equipo se traslada ahora al circuito de Shanghai. La segunda fecha del calendario se disputará del 13 al 15 de marzo, donde Franco buscará sumar sus primeros puntos del campeonato en la que será su 28ª participación en un Gran Premio de Fórmula 1.