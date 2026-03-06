Bridger Concept: Renault anticipa su nuevo modelo

El 10 de marzo será la fecha clave para conocer al Renault Bridger Concept, el vehículo que marca el inicio de una nueva etapa estratégica para la marca.

Renault continúa con su estrategia de expansión internacional y presentó el nombre de su próximo vehículo conceptual: el Bridger Concept. Este show car funciona como un adelanto de un futuro SUV urbano de serie, diseñado con proporciones pensadas para las familias que viven y se desplazan en las grandes ciudades.

Diseño compacto y un nombre con identidad fuerte El Renault Bridger Concept se destaca por un diseño robusto y proporciones compactas, con una longitud total que no supera los 4 metros. A pesar de sus dimensiones reducidas para el tránsito urbano, la marca asegura que no se sacrificó la habitabilidad ni el espacio interior.

El nombre deriva de la palabra inglesa bridge (puente o vínculo), a la que se le sumó la terminación "ER" para seguir la línea fonética de modelos exitosos como el Renault Duster. Según Sylvia dos Santos, responsable de estrategia de denominaciones de la marca, el nombre busca transmitir:

Robustez y solidez: Evocando la estructura de un puente.

Conexión: Simbolizando el vínculo entre las personas a bordo, alineado con el concepto de "autos llenos de vida" de Renault.

Versatilidad: Un término potente y fácil de comprender en los mercados internacionales donde se lanzará la versión definitiva.

Presentación oficial y plan estratégico Todos los detalles técnicos y estéticos del Renault Bridger Concept se darán a conocer el próximo 10 de marzo. La revelación formará parte del anuncio del plan estratégico futuREady de Renault Group, donde se trazarán las metas de la compañía para los próximos años.