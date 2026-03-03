Ladrones a bordo de un Ford Falcon protagonizaron una persecución en Las Heras: detuvieron a un sospechoso

Una persecución tras un robo domiciliario terminó la tarde de este martes con la detención un sospechoso en Las Heras . El sujeto aprehendido se movilizaba junto a dos cómplices, que se dieron a la fuga a bordo de un Ford Falcon , el cual abandonaron al ser rodeados por policías.

La información del caso sostiene que todo comenzó alrededor de las 13.45 cuando personal de la Policía Vial realizaba un control en un puesto operativo sobre la Ruta 40, a la altura del kilómetro 3.313, en la zona del distrito de El Borbollón , a metros de calle Recuero .

A la hora indicada, una mujer se acercó hasta los uniformados y les pidió auxilio porque sujetos a bordo de un Ford Falcon estaban sustrayendo pertenencias del interior de su domicilio de calles Menéndez y Costa Canal , cerca del límite entre Lavalle y Las Heras .

Mientras la víctima del robo era entrevistada por los funcionarios, tres sujetos pasaron a bordo de un vehículo con las mismas características al que acababa de describir la mujer, en dirección al sur.

Por eso, los efectivos salieron tras ellos e intentaron frenarles la marcha, pero los sospechosos no bajaban la velocidad y realizaban maniobras que ponían en peligro al resto de los conductores que circulaban por ese camino, que forma parte de la Autopista Mendoza-San Juan.

Seguidamente, les dieron alcance detrás de un basural ubicado en esa zona, donde los malvivientes abandonaron el Ford Falcon y continuaron la fuga a pie, en dirección al loteo Romera.

De esa forma, solicitaron apoyo a personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) y de la Comisaría 56°, los cuales rastrillaron un descampado aledaño a la intersección de calles Recuero y Buenos Vecinos, donde pudieron aprehender a uno de los presuntos autores del robo.

El sospechoso, identificado como Carlos Hernán López Angullo (32), fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1.

En tanto, de los trabajos en la casa de la víctima se confirmó que los sujetos ingresaron violentando el portón de un depósito y sustrajeron herramientas varias, un transformador, cables y demás pertenencias, detallaron las fuentes policiales.