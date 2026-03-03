Motochorros le pusieron un cuchillo en el cuello para robarle: el violento video

Ocurrió en el barrio La Favelita de la ciudad de La Plata. Dos motochorros abordaron un joven por la espalda durante el robo de un kiosco.

Los ladrones amedrentaron a un joven al ponerle un cuchillo en el cuello. Ocurrió en La Plata.

Un nuevo caso de inseguridad volvió a ser registrado por las cámaras de seguridad de un local comercial. Este robo, perpetrado este lunes en La Plata, inició con el ataque a un cliente que estaba de espaldas, este fue amedrentado con un cuchillo en el cuello.

El episodio ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de las calles 13 y 33, donde un grupo de motochorros irrumpió con cuchillos en mano.

El video del asalto Las cámaras de seguridad tomaron toda la secuencia. Se ve como uno de los malvivientes puso un cuchillo de gran envergadura en el cuello de la víctima para luego sacarle su celular.

la favelita Tras concretar el robo en pocos segundos, los asaltantes escaparon a toda velocidad en su motocicleta, pero el rápido aviso a las autoridades permitió iniciar un operativo de saturación en las inmediaciones.