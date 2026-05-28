Lo sorprendieron con un arma de fuego y marihuana en pleno Parque General San Martín

Un joven de 24 años fue detenido este jueves con un arma de fuego , municiones y marihuana en el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza . El sospechoso intentó escapar de los funcionarios policiales, pero no lo logró y quedó tras las rejas por los elementos.

El episodio tuvo lugar pasadas las 17, cuando policías de la Unidad Ciclística de Acción Rápida Central ( UCAR ) realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones de calles Las Vizcacheras y Los Abetos .

En ese contexto, los uniformados observaron a una pareja en un sector parquizado que comenzó a retirarse a paso acelerado al notar el acercamiento policial. Frente a esa actitud sospechosa, los efectivos les dieron alcance y realizaron un palpado preventivo.

Durante la requisa, encontraron entre las prendas del hombre una pistola Glock calibre 9 milímetros , con un cargador colocado y 14 balas , además de otro cargador sin municiones.

Asimismo, entre sus pertenencias llevaba una bolsa con cannabis, un cigarrillo artesanal de esa sustancia y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo de estupefacientes, como papelillos, filtros y un molinillo metálico.

A raíz de eso, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia junto con todos los elementos secuestrados.