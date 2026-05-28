Lo sorprendieron con un arma de fuego y marihuana en pleno Parque General San Martín
El sospechoso fue detenido durante un patrullaje preventivo en una zona parquizada. Llevaba una Glock cargada, municiones y cannabis entre sus pertenencias.
Un joven de 24 años fue detenido este jueves con un arma de fuego, municiones y marihuana en el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza. El sospechoso intentó escapar de los funcionarios policiales, pero no lo logró y quedó tras las rejas por los elementos.
El episodio tuvo lugar pasadas las 17, cuando policías de la Unidad Ciclística de Acción Rápida Central (UCAR) realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones de calles Las Vizcacheras y Los Abetos.
En ese contexto, los uniformados observaron a una pareja en un sector parquizado que comenzó a retirarse a paso acelerado al notar el acercamiento policial. Frente a esa actitud sospechosa, los efectivos les dieron alcance y realizaron un palpado preventivo.
El secuestro del arma de fuego y marihuana
Durante la requisa, encontraron entre las prendas del hombre una pistola Glock calibre 9 milímetros, con un cargador colocado y 14 balas, además de otro cargador sin municiones.
Asimismo, entre sus pertenencias llevaba una bolsa con cannabis, un cigarrillo artesanal de esa sustancia y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo de estupefacientes, como papelillos, filtros y un molinillo metálico.
A raíz de eso, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia junto con todos los elementos secuestrados.