Confirmaron el procesamiento del empresario Marcelo Porcel: le colocarán una tobillera electrónica

eLa Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Marcelo Eduardo Porcel por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes y ordenó la colocación de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos.

La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini. También, la Cámara dispuso que las víctimas denunciantes reciban dispositivos de alerta para advertir cualquier incumplimiento de las restricciones de acercamiento vigentes sobre el imputado.

Aunque la querella, la fiscalía y la asesora de menores habían solicitado la detención del empresario, los magistrados rechazaron el pedido de prisión preventiva y resolvieron mantenerlo en libertad bajo medidas cautelares más estrictas. También quedó ratificada la prohibición de salida del país.

La resolución confirmó lo dispuesto en abril por el juez Carlos Bruniard, quien consideró que existen elementos suficientes para investigar a Porcel como presunto autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menores.

El tribunal también ordenó que el acusado se someta a la extracción de material genético para la realización de estudios de ADN vinculados a la causa.

Durante una audiencia celebrada este miércoles, tanto la fiscalía como la querella insistieron en la necesidad de dictar prisión preventiva. Además, siete de las diez víctimas presentaron una carta ante los jueces para respaldar ese pedido.

Sin embargo, la Cámara resolvió reforzar los mecanismos de control sin avanzar sobre una medida de encarcelamiento.

El caso de Marcelo Porcel

La investigación comenzó en 2024 luego de una serie de denuncias realizadas por padres y adolescentes que señalaron presuntos abusos ocurridos en reuniones organizadas en el entorno familiar del empresario.

Según consta en la causa, los denunciantes eran compañeros de colegio de los hijos de Porcel y tenían alrededor de 13 años al momento de los hechos investigados. La resolución judicial de primera instancia sostiene que existen testimonios obtenidos mediante Cámara Gesell, peritajes y otros elementos probatorios que respaldan las imputaciones.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran fotografías encontradas en el teléfono celular del acusado. De acuerdo con la investigación, las imágenes habrían sido tomadas de forma oculta mientras algunos menores estaban desnudos dentro del baño de la vivienda.

Los denunciantes también afirmaron que Porcel presuntamente les proporcionaba bebidas alcohólicas, dinero y estímulos para participar en conductas de carácter sexual cuando aún eran menores de edad.

Actualmente, la causa reúne diez denunciantes y la Justicia continuará avanzando con nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación sobre los hechos atribuidos al empresario.