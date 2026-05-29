Escracharon a un hombre por abusar de dos nenas y los vecinos intentaron prender fuego su vivienda

Una noche de extrema violencia alteró la calma de la localidad de Añelo, Neuquén. La difusión de filmaciones que exponen delitos contra la integridad sexual de dos nenas desató la furia de la comunidad, obligando a un fuerte despliegue policial para evitar que prendan fuego la casa del presunto abusador.

De acuerdo con la información del caso, las imágenes habrían sido filmadas por una de las propias víctimas en diferentes ambientes de una casa, donde se encontraban a solas con el agresor.

Paralelamente al escándalo en las redes, un familiar de las nenas se presentó ante las autoridades para radicar la denuncia penal correspondiente.

Esto llevó a que, tras ser identificado, el sospechoso fue demorado, retirado de la vivienda y trasladado a una comisaría, donde quedó incomunicado a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Intervención policial y judicial

Para evitar un linchamiento, las jefaturas policiales ordenaron custodiar de forma permanente dos domicilios clave (la casa del presunto abusador y la de los familiares de las menores) ante el temor de posibles represalias.

Además, las autoridades manifestaron su profunda preocupación por la revictimización y la exposición indebida de las nenas, ya que decenas de usuarios de Facebook y grupos de mensajería compartieron las imágenes sin ningún tipo de filtro ni resguardo.