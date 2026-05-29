El estremecedor mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega: "Tu hija está bien, dormida"

Mientras continúa la búsqueda de Agostina Vega en la provincia de Córdoba , Melisa Heredia, la madre de la adolescente, recibió en las últimas horas una serie de mensajes y audios inquietantes , que ahora son analizados por la Justicia.

“ Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila ”, decía uno de los textos que recibió la mujer desde un número desconocido. El contenido ya forma parte de la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

Si bien algunas de las comunicaciones recibidas durante los últimos días habrían sido bromas de mal gusto, otras comenzaron a repetirse y presentaban voces que la madre reconocería como pertenecientes al entorno cercano de Claudio Barrelier.

Barrelier permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad en el marco de la causa que investiga la desaparición de la adolescente.

Heredia también grabó varios de los mensajes que recibió mientras se desarrollaba un allanamiento en la vivienda del acusado, ubicada en barrio Cofico.

En algunos audios, la mamá de Agostina aseguró que pudo identificar la voz de quien le hablaba. Y en medio del dolor, respondió a la advertencia con una súplica: “Yo ya llegué hasta acá. No quiero venganza. Solo quiero a mi hija. Devuélvanmela sana y salva”.

Ahora, la fiscalía intenta determinar si las comunicaciones fueron enviadas para desviar la investigación, causar daño psicológico a la familia o aportar datos reales sobre el destino de Agostina.

Todo el material recibido fue descargado y entregado a la Justicia para su análisis. Hasta el momento no se registró ningún pedido de rescate, aunque los investigadores consideran que los mensajes podrían abrir nuevas líneas dentro de la causa.

Además, no se descarta la participación de otras personas y los pesquisas intentan establecer si Barrelier actuó solo o contó con colaboración.

Sobre el caso de la desaparición de Agostina Vega

Agostina desapareció el sábado 23 de mayo cerca de las 22.30, luego de salir de la casa de su madre en barrio General Mosconi. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, la adolescente se tomó un remis hasta el barrio Cofico, donde se encontró con Claudio Barrelier, el principal acusado.

Surgieron versiones contrapuestas alrededor de un video incorporado al expediente, en el que se observa a Barrelier ingresando con una niña a su vivienda. Mientras la madre de Agostina sostiene que la menor que aparece en las imágenes es su hija, allegados al detenido aseguran que se trataría de la hija del acusado.

Agostina Cordoba X/@mauroszeta

Otro de los elementos que analizan los investigadores es el registro de actividad del teléfono celular de Agostina. El abogado querellante Carlos Nayi aseguró que la línea estuvo activa durante aproximadamente tres horas en la zona donde reside Barrelier.