El abogado de la mamá de Agostina Vega cree que la adolescente "estaría en Córdoba y con vida"

Mientras la provincia de Córdoba se encuentra atravesada por la búsqueda de Agostina Vega , la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado fin de semana, el nuevo abogado de su madre, Carlos Nayi , brindó declaraciones esperanzadoras. Según el letrado, existe un "cauto optimismo" de que la joven se encuentra aún dentro de la provincia y con vida.

Agostina fue vista por última vez el sábado por la noche tras realizar un viaje en remís. El conductor del vehículo declaró que la joven parecía tener "confianza" con el hombre que la acompañaba, quien actualmente es el único detenido en la causa, sugiriendo que se comportaba como si fuera un familiar.

"Agostina no está fuera del país. De acuerdo a la prueba, estaría en Córdoba . Y, hasta ahora, con cauto optimismo estaría con vida ", dijo Nayi en una breve conferencia de prensa.

Además, señaló que "desde el cauto optimismo, le ha explicado cuáles son los recursos que se están utilizando para llegar al objetivo".

En esta línea, Elizabeth, la abuela de la adolescente, reveló recientemente la existencia de un audio que Agostina le habría enviado a sus amigas, en el que les decía que se iba a encontrar con Barrelier para hacerle un regalo sorpresa para su madre .

"Nosotros pensamos que él la llevó engañada con eso, con que le iba a dar un regalo sorpresa para su mamá", afirmó la mujer durante su comunicación con TN este miércoles por la tarde. Asimismo, la abuela explicó que, en un principio, el hombre le negó a la madre haber visto a Agostina, aunque luego este cambió su versión.

De acuerdo a la reconstrucción de lo que ocurrió el pasado sábado, Agostina se subió a un remís desde lo de su madre y se encontró con el acusado en el barrio Cofico. La adolescente le habría pedido ayuda económica para pagar dicho viaje.

"Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa", explicó el chofer con respecto a la pequeña conversación que pudo entablar con la joven. También detalló que, una vez que llegaron al lugar, Barrelier pagó el viaje con efectivo, más específicamente con un dólar, porque no tenía pesos. "La nena iba confiada, como si fuera un pariente, un amigo de la familia", agregó frente a medios televisivos.