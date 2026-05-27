Buscan intensamente a una adolescente de 14 años: el llamativo dato de la familia que investiga la Justicia

La ciudad de Córdoba se encuentra conmocionada y en alerta luego de que trascendiera la desaparición de Agostina Ve ra, una adolescente de 14 años , de quien no se sabe nad a desde la noche del sábado 23 de mayo.

Agostina fue vista por última vez el sábado tras salir de la casa de su madre, ubicada en el barrio General Mosconi , aproximadamente a las 22.30. Según se supo, la adolescente utilizó un remís conducido por un chofer conocido de la familia, quien la llevó hasta la intersección de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico.

El testimonio del conductor indica que en dicho lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años , quien se encargó de abonar el costo del viaje.

Posteriormente, dicho hombre le dio su versión al padre de Agostina, y dijo que, luego de su encuentro, la joven se habría subido a un automóvil Gol de color rojo en la calle Del Campillo, entre Avellaneda y Urquiza. Desde ese preciso instante, se perdió toda comunicación con ella; su teléfono celular no responde llamadas ni recibe mensajes de texto.

Las sospechas de la familia

Gabriel Vega, padre de Agostina, se constituyó como querellante bajo la representación de los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani para aportar a la investigación.

En diálogo con el medio local eldoce, Alaniz señaló que apuntan a la persona que vio por última vez a la adolescente: "Insistimos en esta persona que además tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja”, sostuvo la abogada.

Planteó además que el vínculo entre el hombre y la menor genera dudas. Según explicó, esa persona “le ha dado mucha información al padre de Agostina que le alarma y le sorprende, por eso no es una persona ajena a la menor”. Además, agregó que "si tiene algún tipo de vínculo es extraño que la deje ir en medio de la noche a un lugar desconocido”.