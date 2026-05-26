La polémica declaración del hombre que atacó a golpes al adolescente que murió en Chascomús

El caso de justicia por mano propia en Chascomús involucra a Leandro Edgardo Marzzellino , un hombre de 50 años que fue detenido tras atacar salvajemente a golpes a Kevin Martínez, un adolescente de 15 años que acababa de sufrir un accidente el pasado 12 de mayo . Tras ser capturado, el sujeto declaró ante la Justicia los motivos detrás del ataque.

Mientras el joven herido esperaba a ser asistido por médicos, Marzzellino se acercó y comenzó a golpearlo en la cabeza ante la mirada de testigos y policías, acción que quedó grabada. En su declaración ante la Justicia, el imputado justificó su violento accionar alegando: “Me indigné” .

Tras los golpes, Martínez murió 24 horas después en un hospital de Buenos Aires. La autopsia determinó que la causa principal de la muerte fue una fractura múltiple de cráneo compatible con el impacto del accidente vial, aunque la agresión de Marzzellino incrementó el riesgo sobre su vida.

De qué se lo acusó

Así, Marzzellino quedó acusado de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual. Aunque el juez descartó una intención directa de matar, sostuvo que el acusado debió representarse que su ataque podía provocar la muerte dada la “asimetría física” y el estado de inmovilidad de la víctima, ya que estaba esposado al momento de recibir los golpes.

Además, cuatro efectivos policiales —María Eugenia Ricao, Lucas Bravo, Agustina López y Luis Bell— enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no impedir el ataque ni detener al agresor en el acto.