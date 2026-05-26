Accidente en Ciudad: un micro y un auto colisionaron en pleno centro mendocino

El accidente ocurrió en el centro mendocino luego de que el auto intentara rabasar al colectivo de la línea 500. El conductor del auto no sufrio heridas.

El accidente involucró a un micro de la línea 500 y un auto marca Toyota.

Un fuerte accidente se registro durante la mañana en el centro mendocino, cuando un micro de la línea 500 y un Toyota Etios chocaran en las intersección de calles Patricias Mendocinas y Godoy Cruz. El impacto provocó daños en el automóvil y generó demoras en el tránsito de la zona.

Según trascendió, el Toyota Etios habría intentado rebasar al micro pertenecienta a la línea 500, lo que ocasiono el choque entre vehículos tras la maniobra de rebase del vehículo particular. Producto del impacto, el Toyotya fue arrastrado durante unos cuantos metros, sufriendo graves daños materiales como el desprendimiento del parachoques trasero.

Pese a la gravedad del impacto y los daños registrados en el automóvil, el conductor pudo confirmar que no resulto herido.

Importante operativo en la zona Tras el siniestro, personal de Tránsito de la Ciudad de Mendoza y efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación vehicular y realizar las actuaciones correspondientes.