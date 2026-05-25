Emiliano Pinsón sufrió un fuerte accidente en pleno tratamiento contra el Parkinson: "No me puedo..."

En medio de su lucha contra el Parkinson , el reconocido periodista deportivo Emiliano Pinsón encendió las alarmas tras revelar que sufrió un accidente en España, país donde se encuentra radicado temporalmente para someterse a un tratamiento experimental.

A través de sus redes sociales, el comunicador llevó tranquilidad a sus seguidores, aunque se mostró a cara lavada con las secuelas del fuerte golpe que sufrió en el rostro. El episodio ocurrió mientras se dirigía a un centro médico para recibir su medicación habitual, cuando fue víctima de uno de los recurrentes cuadros de hipotensión que padece a raíz de su enfermedad.

Embed - El periodista que sufrió un fuerte accidente en pleno tratamiento contra el Parkinson: de quién se trata

Según detalló el propio Pinsón en un video publicado en su cuenta de Instagram, el incidente se desencadenó por el brusco cambio de temperatura al ingresar a la clínica tras llegar en moto.

“Tengo hipotensión, es decir, presión baja. No me puedo marear, no puedo cambiar de estado, de estar tranquilo a estar moviéndome" , explicó el periodista sobre las estrictas limitaciones con las que convive a diario. "Si yo me paro, por ejemplo, tengo que esperar cinco segundos o diez segundos parado y después empezar a caminar . Lo mismo para sentarme, no me puedo levantar de golpe" , detalló para graficar cómo la enfermedad altera su cotidianidad.

EMILIANO PINSON El accidente de Pinsón. IG @emipinson

La descompensación fue total. “Cuando entré a la clínica, habré estado dormido al menos 5 segundos, y cuando me desperté vi que me estaban llevando en una camilla y la gente se acercaba”, relató. El impacto contra el suelo le provocó cortes en el rostro por los que debió recibir tres puntos de sutura.

“No estoy de la mejor manera. No estoy un diez, para nada. Pero lo que pasó no es grave. Si lo hubiera sido, se los diría. Tuve una caída y las tengo habitualmente; a veces también tengo problemas con el habla o la escritura”, expresó el periodista, detallando el avance de la enfermedad.

El tratamiento en España y su regreso a la Argentina

Emiliano abrió su corazón Pinsón contó todos los detalles El comunicador tiene 54 años. Archivo MDZ

El periodista deportivo fue claro sobre el objetivo del abordaje médico: “El tratamiento es para ralentizar la enfermedad, no para curarla”.

Actualmente, se encuentra atravesando la fase dos de un ensayo clínico a ciegas, por lo que aún hay cierta incertidumbre sobre lo que está recibiendo su cuerpo. “En esta fase nos dan a todos medicación. Yo todavía no sé qué me dieron, calculamos que es la medicación activa y no un placebo, pero no lo sabemos con certeza. Eso recién lo vamos a saber entre junio y julio”, explicó.

Para cerrar, Pinsón adelantó cómo continuará su agenda de cara al futuro y confirmó su anhelado regreso al país. Una vez concluida esta etapa crucial del estudio médico, planea volver a instalarse en Argentina. “Estoy casi seguro de que será en diciembre. Después voy a tener que volver a España cada tanto, pero por lo pronto seguiré el tratamiento en Buenos Aires”, concluyó.