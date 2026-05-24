Para el entorno íntimo de La Tota Santillán, la situación podría significar un apriete con un objetivo claro: silenciar pruebas . A poco tiempo de cumplirse dos años del trágico fallecimiento del referente de la cumbia, la investigación que busca esclarecer sus últimas horas volvió a sacudirse tras un dudoso episodio que sufrió su hermano, Walter Horacio Carias.

La primicia salió a la luz de la mano del periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. La vivienda de Carias fue violentada por delincuentes que se tomaron el tiempo de destrozar cada rincón. Sin embargo, no fue el nivel de violencia lo que encendió las alarmas, sino la selectividad de los ladrones.

Embed - Crece el misterio por la muerte de La Tota Santillán: robo familiar y la prueba clave que buscaban

En medio de los escombros y el desorden total, los atacantes dejaron un único elemento intacto, casi a modo de altar: dos remeras que pertenecían a La Tota y que aparecen en una fotografía junto a su hermano .

El foco del ataque, según las fuertes sospechas del entorno, no era llevarse electrodomésticos ni ahorros. La verdadera misión era encontrar un dispositivo de almacenamiento.

Hace semanas que en los pasillos de la causa venía pisando fuerte un rumor: antes de morir, el conductor habría dejado un pendrive resguardado con información. Etchegoyen fue contundente al respecto: “No fue cualquier robo, buscaban el pendrive que puede ser clave para la investigación”. Este dispositivo contendría datos determinantes que echarían luz sobre las extrañas circunstancias que rodearon el final del presentador.

La misteriosa muerte del presentador

La muerte de "La Tota" Santillán se dio a conocer este domingo por la noche. Foto: X @DuarteMati. La Tota Santillán. Archivo MDZ

En 22 de septiembre de 2024 fue hallado muerto el referente. Tras pasar todo un fin de semana sin responder el teléfono, familiares y amigos de La Tota forzaron la entrada de su casa en Castelar y se toparon con un escenario de terror: el cuerpo sin vida del conductor yacía en el piso tras un incendio originado en el sillón del living.

La autopsia confirmó lo peor. Santillán falleció por un "síndrome asfíctico" tras inhalar monóxido de carbono, y presentaba quemaduras en el 90% de su cuerpo. A su lado, la Policía Científica halló una botella con líquido inflamable y fósforos.

Aunque la Justicia caratuló el caso como "averiguación de causales de muerte" y la hipótesis principal apuntó rápidamente a un suicidio o un accidente (impulsado por el trastorno bipolar y las severas crisis psiquiátricas que el animador venía arrastrando), la versión oficial nunca terminó de convencer a su círculo íntimo.