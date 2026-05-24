Fernán Mirás reveló el momento más dramático de su vida y sorprendió a Mirtha Legrand: "Nací de nuevo"

Mirtha Legrand ya se encuentra totalmente recuperada de su bronquitis y el sábado tuvo una enorme "mesaza" con grandes figuras. Entre los famosos invitados se encontraba Fernán Mirás , quien relató el duro momento que vivió y que lo dejó al borde de la muerte.

Todo comenzó cuando la diva de El Trece le consultó si había estado enfermo y allí Fernán Mirás decidió explayarse sobre el problema de salud que lo tuvo complicado y que preocupó a su círculo familiar: "Estuve enfermo hace cinco o seis años y tuve un episodio" .

"Tuve un episodio muy peligroso, pero del cual zafé... Nací de nuevo en un sentido" , subrayó Fernán Mirás sobre esta complicación. El artista tuvo un aneurisma en el año 2021 y por este motivo quedó internado en terapia intensiva durante dos semanas.

"Fue una desgracia con suerte. Era un aneurisma que es algo genético que uno tiene... Sé que es algo que no puedo volver a tener", comentó. Además, reveló que en aquel momento el médico le expresó que era algo peligroso por lo cual lo operaron, pero que nunca más lo volvería a tener.

Captura de pantalla 2026-05-24 145009

Todo sucedió mientras se estaba preparando para dirigir una película con Natalia Oreiro. Si bien fue un episodio peligroso, hoy el actor lo cuenta como una anécdota más que le sucedió en su vida.