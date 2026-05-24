Pileta infinita, mármol y muelle privado: así es la mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta

Daniela Christiansson y Maxi López armaron las valijas, aterrizaron en Argentina y ya se instalaron en su mansión en Nordelta . Con diversas fotos en sus historias de Instagram que dejaron entrever su hogar, la modelo sueca abrió las puertas de su intimidad y dejó espiar el espectacular living de la propiedad.

Sin embargo, el verdadero foco de atención no está en la barra de mármol ni en la vista panorámica, sino en la ubicación estratégica que eligió el matrimonio.

Para esta nueva etapa en el país, la pareja no escatimó en comodidades. La propiedad está ubicada en El Golf , uno de los sectores más top y exclusivos del complejo de Tigre. La postal que compartió Daniela deja en evidencia una arquitectura pensada para el relax y la ostentación: ventanales de piso a techo que inundan de luz el living, un jardín inmenso que se funde con una pileta infinita y, como frutilla del postre, muelle propio con salida directa al agua.

Con ambientes de diseño modernos, cinco dormitorios disponibles y un espacio para entrenar, la casa es un verdadero refugio de confort y privacidad, alejado del bullicio de la Capital Federal. Pero la elección de este barrio en particular tiene una explicación que va mucho más allá de la estética.

El "pacto" de Nordelta y la logística con los chicos

maxi lopez 3 La casa de Maxi López y su familia. IG @danielachirstiansson

La mudanza a El Golf esconde una clara estrategia de familia ensamblada. Sucede que en ese mismo barrio exclusivo es donde reside actualmente Wanda Nara junto a Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos mayores que el exdelantero de River tuvo con la mediática empresaria.

Lejos de las históricas rispideces mediáticas del pasado, esta movida inmobiliaria confirma el buen momento que atraviesa la relación entre Maxi y Wanda como padres. Al instalarse a escasos metros, López se asegura una fluidez absoluta en el día a día con sus hijos varones.

maxi lopez 2 El hogar de Maxi López y familia. IG @danielachristiansson

De hecho, el diseño de la nueva mansión no es casualidad: los múltiples dormitorios de la propiedad están pensados y reservados para que los chicos tengan su propio espacio y puedan cruzar a quedarse con su papá y su hermanita menor cuando lo deseen, sin necesidad de coordinar viajes ni lidiar con el tráfico de la ciudad.