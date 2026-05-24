El homenaje de Beatriz Olave a Rodrigo Bueno en el día que hubiera cumplido años: "Sentado en el Kempes"

A más de dos décadas de su trágica partida, el recuerdo de Rodrigo "El Potro" Bueno late con fuerza entre sus fanáticos y en su círculo íntimo. En el día en que el astro cordobés hubiera cumplido 53 años, Beatriz Olave, su madre, reapareció en las redes sociales con un homenaje que no tardó en conmover a todos.

La mujer eligió celebrar la vida de su hijo honrando una de sus pasiones más grandes: el Club Atlético Belgrano . A través de su cuenta, compartió un emotivo video donde se pudo ver una torta temática decorada íntegramente en tonos celestes y con elementos alusivos al club. Todo esto, envuelto en una ambientación nostálgica y musicalizada con los clásicos que marcaron a toda una generación.

Como si fuera poco, el equipo se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional, venciendo a River Plate con un 3 a 2. La memoria y el recuerdo del artista se impulsaron en un día muy especial.

Embed - Beatriz Olave homenajeó a Rodrigo Bueno en el día que hubiera cumplido años y emocionó a las redes: "Belgrano"

Para acompañar las imágenes, Olave redactó unas palabras que emocionaron a los seguidores del cuartetero, conectando la fecha especial con la ilusión futbolística del equipo cordobés:

"Feliz cumpleaños hijo mío, espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo, que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. Celeste, celeste, celeste, mi corazón es celeste”.

El guiño al estadio Mario Alberto Kempes y el ferviente deseo de ver a su equipo dar la vuelta olímpica terminaron de darle un tinte sumamente especial a la dedicatoria. El Potro nunca ocultó su fanatismo por Belgrano, llevándolo como bandera en cada escenario que pisaba, por lo que el gesto de su madre fue recibido con profundo cariño.