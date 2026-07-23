Agenda cultural: los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 24 de julio

La cartelera cultural de Mendoza tiene diferentes propuestas para que puedas divertirte junto a tus amigos o familiares. En esta nota te vamos a mostrar espectáculos que no te vas a querer perder este viernes 24 de julio.

Una noche para dejarse envolver por la magia del tango en su versión más actual. El Amasijo Quinteto llega con una propuesta de gran riqueza sonora, donde la tradición del género se encuentra con una mirada contemporánea, sensible y original.

Con una formación poco habitual —piano, violín, bandoneón, contrabajo y clarinete bajo o saxo soprano— el quinteto construye un universo sonoro propio, atravesado por arreglos originales y nuevas versiones de obras fundamentales del tango tradicional y contemporáneo.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $20.000

Hora: 20:30

Fancovers: rock nacional

Viví una noche a puro rock con FANCOVERS, una banda que recorre los grandes clásicos del rock nacional con un show lleno de energía, buena música y los temas que marcaron generaciones.

Fancovers se presenta en Chipica Bar. Entrada Web

Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tiene un valor de $7.000. Además es importante que una vez realizada la compra de las entradas, es obligatorio reservar tu mesa comunicándote por WhatsApp al 261 334-5359.

Lugar: Chipica Bar, Guaymallén

Hora: 21:00

León Gieco

León Gieco vuelve a nuestra provincia junto a su hija para ofrecer un espectáculo único. El artista se presentará en el departamento de San Rafael junto a Joana Gieco quien es pianista, compositora y arregladora, además forma parte del show el guitarrista Alejo León.

León Gieco llega a San Rafael. Entrada Web

Las entradas se pueden adquirir en Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Lugar: Cine Teatro Roma | Sala Central

Hora: 21:00