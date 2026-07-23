¿Todo mal? Nicolás Occhiato rompió el silencio y habló sin filtro sobre la polémica con Florencia Peña

Nicolás Occhiato finalmente decidió hablar tras el escándalo que se generó por la noticia falsa que difundió la actriz y que provocó la desvinculación.

La guerra entre Florencia Peña, Nicolás Occhiato y Luzu TV parece haber llegado a su final. En medio de la polémica, el creador del canal de streaming decidió romper el silencio y hablar sin filtro sobre el supuesto juicio que le habría iniciado la artista.

Nicolás expresó ante los medios de comunicación que finalmente lograron hablar con Florencia Peña tras lo sucedido y fue contundente: "Tuvimos una conversación re piola que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena".

Luego, agregó: "El juicio se evita, ella me dijo que nunca tuvo esa intención". Esto sorprendió a los periodistas, ya que se había conocido el dato de que la cifra que reclamaba en indemnización era de 750 millones de pesos.

La palabra de Nicolás Ochiatto tras la charla con Florencia Peña Por el momento no se sabe si El Show del Verano volverá al aire de Luzu TV. Cabe destacar que el ciclo salió del aire luego del escándalo que generó la difusión de la fake news sobre el papá de Lionel Messi.

Nicolás Occhiato confirmó que no habrá juicio. América TV. El descargo de Florencia Peña tras la polémica en Luzu TV "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", expresó Florencia tras lo ocurrido.