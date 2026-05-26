Circulaba por la Variante Palmira, se le reventó un neumático y volcó en el acto

El conductor perdió el dominio del vehículo y volcó luego de sufrir un desperfecto mecánico en uno de los neumáticos, cuando circulaba por la Variante Palmira.

El conductor del vehículo dio negativo en el test de alcoholemia.

Un fuerte siniestro vial se registró durante la mañana de este martes sobre la Variante Palmira–San Roque, en Luján de Cuyo, donde un vehículo terminó volcado tras sufrir un desperfecto mecánico en una de las ruedas. El conductor no sufrió lesiones.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 6 , a unos tres kilómetros de Ruta 14, cuando un Chevrolet Aveo circulaba en sentido este y uno de sus neumáticos reventó repentinamente, causando el vuelco del rodado.

Perdió el control y terminó volcando De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el desperfecto provocó que el conductor perdiera el dominio del vehículo, que terminó volcando sobre el cantero central de la ruta.

Tras el accidente, personal policial asistió al automovilista y le practicó el correspondiente dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo de 0,0 gramos de alcohol en sangre.