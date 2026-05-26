Persecución y tiros en Junín: los detuvieron con bombas molotov tras intentar atacar a su ex pero quedó libre

Martín Sebastián Salcedo, protagonizó una violenta secuencia en las afueras de Junín tras ser descubierto merodeando la casa de su expareja con bombas molotov.

Un violento episodio en Junín terminó con una persecución y disparos. El sujeto se había presentado cerca de la casa de su ex con los elementos para armar bombas molotov.

Un hombre de 45 años, identificado como Martín Sebastián Salcedo, protagonizó una persecución en las afueras de la ciudad de Junín tras ser descubierto cerca de la casa de su expareja con elementos para fabricar bombas molotov. A pesar de la gravedad del hallazgo y de una denuncia previa por violencia de género, el acusado recuperó la libertad poco después de su aprehensión.

El incidente comenzó en la intersección de la avenida Alvear y Juana Azurduy, cuando un vecino alertó a la policía sobre un Volkswagen Vento gris estacionado de forma sospechosa cerca de la vivienda de la víctima. Al notar la presencia de los efectivos de la Comisaría Segunda, Salcedo emprendió una fuga a alta velocidad.

El video de la persecución, disparos y captura La persecución se extendió por aproximadamente 10 kilómetros sobre la Ruta Provincial 65, donde el conductor realizó maniobras peligrosas para evadir a los patrulleros. El recorrido finalizó cerca de un relleno sanitario, donde el vehículo de Salcedo chocó contra una unidad policial y terminó en una zanja.

molotov 1 Antecedentes y la situación judicial del sujeto El conflicto tiene una base de violencia previa. El día anterior al episodio, la mujer había radicado una denuncia por violencia familiar contra Salcedo. A raíz de esto, la Justicia de Familia había dictado una restricción de acercamiento, aunque el hombre aún no había sido notificado formalmente al momento del violento hecho.

Salcedo fue imputado inicialmente por los delitos de resistencia a la autoridad y daño agravado. No obstante, y a pesar de que la fiscalía solicitó que permaneciera detenido dada la peligrosidad del caso, el juzgado interviniente rechazó el pedido y el hombre fue liberado, manteniéndose únicamente la prohibición de acercarse a la víctima.