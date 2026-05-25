Godoy Cruz: una persecución en Campo Papa terminó con un menor detenido y un arma secuestrada

El procedimiento ocurrió en el barrio Campo Papa, en Godoy Cruz. El menor intentó huir junto a otros sospechosos y terminó aprehendido tras ser perseguido.

El menor fue capturado tras una persecución en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz.

Un operativo policial realizado en Godoy Cruz la noche del domingo terminó con un adolescente detenido y el secuestro de un arma de fuego cargada, luego de una persecución desarrollada en el barrio Campo Papa. Los demás sospechosos lograron escapar del lugar.

El procedimiento ocurrió a las 21 sobre calle Jacarandá, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas y observaron a varios sujetos en actitud sospechosa.

Intentaron escapar al ver a la Policía Según indicaron fuentes policiales, los sospechosos comenzaron a correr al advertir la presencia policial, lo que dio inicio a un operativo de persecución y rastrillaje por distintos sectores del barrio.

Minutos después, los efectivos lograron detener a uno de los involucrados, un menor de 17 años. Durante la búsqueda en la zona, los uniformados hallaron entre residuos un revólver calibre 22 que tenía cinco municiones colocadas.