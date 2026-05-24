Godoy Cruz recibe a All Boys con la obligación de volver al triunfo

El Tomba será local de All Boys en el Gambarte con la urgencia de sumar de a tres y mejorar su rendimiento.

Godoy Cruz Antonio Tomba afrontará este domingo un partido clave frente a Club Atlético All Boys en el estadio Feliciano Gambarte, donde el Expreso necesita sumar de a tres y recuperar la confianza perdida.

El conjunto tombino llega golpeado tras la derrota frente a Los Andes y sabe que no puede seguir dejando puntos en el camino si pretende mantenerse cerca de los puestos importantes del torneo.

El Expreso busca mejorar su efectividad Por eso, el entrenador prepara algunas modificaciones en el equipo titular y ya tendría prácticamente definida la formación para recibir al Albo. El Tomba formaría con Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa

Más allá de las variantes, el foco principal estará puesto en mejorar la efectividad ofensiva, uno de los grandes déficits que mostró Godoy Cruz en los últimos encuentros. El equipo mendocino genera situaciones, pero sigue sufriendo la falta de contundencia en los metros finales.

Además, volver al Gambarte representa un incentivo especial para el plantel y para los hinchas, que esperan una reacción inmediata del equipo tras algunos resultados irregulares. Enfrente estará un All Boys siempre incómodo, con experiencia y dispuesto a aprovechar cualquier error del Tomba.