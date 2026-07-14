Lanzan la licitación para convertir una histórica bodega en la futurista Ciudad del Vino

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó la licitación para la construcción del ambicioso proyecto de la Ciudad del Vino en los terrenos de la ex Bodega Arizu . La obra contará con un presupuesto de más de $14 mil millones y proyecta también la construcción de una nueva playa de estacionamiento.

El proyecto está emplazado en un importante sector urbano del departamento donde se ubica la ex bodega Arizu , que incluye las calles Belgrano, Lisandro de la Torre y San Martín, para la Ciudad del Vino y el Estacionamiento se ubica en un sector de la ex Champañera sobre calle Agustín Álvarez al sur de calle Lisandro de la Torre.

El municipio anunció este martes el lanzamiento de la licitación con un presupuesto total de $14.439.559.012,27 que contempla la construcción del innovador museo interactivo en el histórico Espacio Arizu y un nuevo estacionamiento cercano. La apertura de las ofertas tendrá lugar el 10 de agosto.

La iniciativa apunta a transformar el histórico predio de la ex Bodega Arizu en un polo de innovación, turismo y cultura vinculado al mundo del vino.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, manifestó que "hoy el Espacio Arizu alberga grandes eventos, pero hay que recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. La licitación que pusimos en marcha convertirá a Arizu en la Ciudad del Vino: un polo turístico, cultural y tecnológico único, que además contará con infraestructura de estacionamiento para recibir grandes eventos".

El funcionario destacó que "con esta obra no solo preservamos nuestra historia; impulsamos la economía, generamos empleo y posicionamos a Godoy Cruz como un faro de enoturismo e innovación a nivel nacional".

Una ciudad futurista en pleno centro de Godoy Cruz

La Ciudad del Vino busca recuperar un emblemático edificio como la ex bodega Arizu para convertirlo en un complejo futurista que combinará la historia de la vitivinicultura con la innovación tecnológica.

De esta manera, se generará un nuevo atractivo turístico, cultural y gastronómico en pleno centro de Godoy Cruz.

La propuesta contempla la instalación de una experiencia inmersiva que integre patrimonio histórico y tecnología, aprovechando las instalaciones del subsuelo de la ex bodega Arizu.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las intervenciones artísticas contarán con hologramas, realidad aumentada, inteligencia artificial, proyecciones 3D y sonido especializado.También habrá experiencias sensoriales para descubrir la cultura vitivinícola mendocina.

El complejo sumará salas para exposiciones temporarias, espacios gastronómicos, actividades culturales y eventos durante todo el año, con visitas auto guiadas en diferentes idiomas.

El plan de obras para transformar

El proyecto licitado contempla dos frentes de obra. Por una lado, el plan de infraestructura apunta a adecuar un sector del edificio de la ex bodega Arizu para la función de la “Ciudad del Vino”, con objeto de restaurar y refuncionalizar un espacio que actualmente no está utilizado, incorporando nuevas actividades vinculadas con la cultura del vino.

Por otro lado, la propuesta incluye la construcción de estacionamientos en un sector del complejo de la ex Champañera frente al futuro Auditorio que se construirá en ese sitio, ubicado sobre calle Agustín Álvarez.

La intención del municipio de Godoy Cruz es que estas nuevas plazas para vehículos doten del estacionamiento suficiente a ambos complejos.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 15 meses corridos, los cuales comenzarán a contar a partir de la fecha de comienzo de los trabajos. Se deberán ejecutar 2 frentes de obras simultáneas: uno para la ciudad del vino y otro para el estacionamiento.