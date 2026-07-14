Mariana Juri estuvo con el embajador de Francia y se diferenció de Hebe Casado

Siguen los coletazos por el exabrupto de Hebe Casado en redes sociales contra la Selección francesa de fútbol y su capitán Kylian Mbappé. Luego de que la Embajada de Francia en Argentina declarara como persona no grata a la vicegobernadora y pidiera que el Gobierno de Mendoza se pronunciara, llegó la contestación del Ejecutivo provincial. En ese contexto, quien también se expresó fue la senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri .

En diálogo con el programa Libre de Humo, de la 105.5 FM, MDZ Radio , la legisladora se desmarcó de los dichos de Casado y buscó resaltar los lazos históricos entre Mendoza y Francia. Cabe resaltar que Juri preside la Comisión de amistad entre Argentina y Francia del Senado, con la que formó parte de la celebración del día nacional del país europeo.

"Para mí ha sido un orgullo enorme poder estar en esta celebración en representación del Senado, pero también representando a la gran cantidad de los mendocinos que hace mucho tiempo vienen trabajando en esta relación, que no solamente es histórica, sino que también tiene mucho presente y futuro", resaltó Juri .

La celebración en la que participó la senadora se dio justo en un contexto en el que encuentra a Mendoza en una posición incómoda ante Francia por los dichos de Hebe Casado . Al ser consultada por eso, Juri destacó que encontró "muy buena predisposición por parte del Embajador. Me recibió unos momentos antes del inicio de la celebración y me agradeció que estuviese ahí presente".

De acuerdo a lo que afirmó la legisladora, la relación entre Mendoza y Francia "va mucho más allá de la declaración de una persona, aunque revista la importancia de que la haya hecho la vicegobernadora" y destacó que existen vínculos históricos "muy profundos", sobre todo en el aspecto comercial y cultural. "Creo que es un vínculo que hay que fortalecer y cuidar, por el bien de Mendoza", resaltó.

Al ser consultada sobre si había tenido la posibilidad de comunicarse con Casado para hablar o incluso recriminarle algo, Juri fue categórica: "No, creo que es ella la que debe tomar la determinación de lo que le parezca". Además, evitó entrar en polémicas con la vicegobernadora: "No comparto sus declaraciones, pero prefiero no participar de un debate que no suma".

Si bien catalogó que los dichos que se dan en el ámbito deportivo son de carácter "aislado", remarcó que "el deporte es demasiado lindo para que lo ensuciemos con declaraciones que van más allá de una pasión personal".

Qué había dicho Hebe Casado

Cabe recordar que luego de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial 2026, la vicegobernadora de Mendoza había realizado un posteo que resonó en distintas partes del mundo. "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales", había expresado sin filtro Casado en su posteo en la red social "X". Para rematar, aseguró: "No lo aguanto a Mbappe".

Tras eso, la Embajada de Francia en Argentina declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza, medida que implica que Casado no podrá participar de actividades en la sede diplomática mientras no se retracte. Además, ningún representante del Gobierno francés mantendrá reuniones con autoridades mendocinas si ella forma parte de esos encuentros.

Qué dijo el Gobierno de Mendoza

Ante la polémica desatada por los dichos de Casado, y tras el reclamo de la Embajada de Francia, el Ejecutivo provincial envió una carta firmada por Alfredo Cornejo. En el documento, el gobernador reconoce que recibió una comunicación de parte del diplomático y remarcó que “considero un deber institucional y personal ponerme en contacto directo para ratificar, de la manera más firme, que el espíritu, la identidad y la historia de Mendoza se encuentran indisolublemente ligados al respeto mutuo y a la hermandad inalterable con el pueblo francés”.

El mandatario provincial se desmarcó de las declaraciones de Casado y, lejos de defender a la vicegobernadora, tildó la publicación de expresiones individuales y personales. “Deseo transmitirle con total claridad que las expresiones individuales y de carácter personal que no reflejan el respeto universal a la diversidad, de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir”, expresó Cornejo.

Asimismo, sostuvo que “Mendoza ha sido, es y seguirá siendo una tierra de apertura, que celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio”.

Sobre el final del mensaje, el gobernador expresó que “con miras a salvaguardar nuestra historia, nuestra inmigración y los importantes intercambios productivos, culturales y académicos que benefician a ambas sociedades, confirmo la absoluta disposición de este Gobierno a mi cargo para continuar coordinando con Usted y su Embajada los canales de trabajo conjuntos en un marco de plena coincidencia de principios constitucionales y diplomáticos”.