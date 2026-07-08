¿Aumenta el gas en Mendoza? La novedad que reveló Mariana Juri sobre Zona Fría

"En las próximas semanas no se va a aprobar, porque ni siquiera está en tratamiento en la comisión. No tiene fecha todavía de tratamiento, tiene que ir a dos comisiones. En ninguna de las dos comisiones todavía tenemos fecha de tratamiento", sostuvo la senadora radical ante el programa After Office de MDZ Radio.

Por lo tanto, si se aprueba como salió de Diputados, no impactará en el consumo de gas los meses de invierno que es el más elevado del año porque se usa para calefaccionar . "Con el senador Rodolfo Suarez, nuestra primera etapa o nuestro primer objetivo, y permítanlo celebrarlo, era que justamente pudiéramos aplazar ese tratamiento", agregó.

Juri contó que no está de acuerdo con el sistema actual de Zona Fría pero tampoco con lo que platea el Gobierno de excluir a todos los departamentos de Mendoza- a excepción de Malargüe- de los subsidios porque hay muchas comunas mendocinas que tienen temperaturas más bajas que algunos lugares de la Patagonia.

"La semana pasada estuvieron algunas autoridades de la Secretaría de Energía, junto con el reciente jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una reunión informal en el Senado. Tuve la oportunidad de participar en esa reunión y de plantearle justamente las objeciones que teníamos a esta ley", contó.

En ese sentido, dijo: "Lo que no nos puede pasar es que zonas de Mendoza que tienen temperaturas más frías que algunas de la Patagonia, queden afuera del subsidio", sumó. Además, expresó: "No estoy de acuerdo con el sistema actual. La verdad que me parece que no es bueno, pero también quisiera cuidar el bolsillo de los mendocinos. Entonces lo que quiero, y estoy trabajando muy seriamente en ello, es ver si esta puede ser una oportunidad para que definitivamente podamos tener un nuevo sistema de subsidios".

Cómo es el régimen actual de zona fría

En 2021, durante la gestión del Frente de Todos, el Congreso sancionó la Ley 27.637, que amplió el alcance del denominado Régimen de Zona Fría, creado originalmente por el artículo 75 de la Ley 25.565. Hasta ese momento, el beneficio alcanzaba únicamente a la Patagonia, el departamento de Malargüe, y la región de la Puna.

Con la nueva normativa, el esquema se extendió a todas las zonas del país consideradas de templado a frías y frías También estableció descuentos del 50% en la tarifa de gas para los hogares con menos poder económico y del 30% para el resto de los usuarios incorporados al sistema.

La sanción de Diputados que retrotrae el régimen de zona fría

La iniciativa que fue aprobada por Diputados en mayo, plantea dejar de lado el criterio geográfico para las provincias ubicadas en zonas templadas e intermedias y reemplazarlo por un esquema basado exclusivamente en la situación socioeconómica de los hogares. De esta manera, solo podrán acceder al beneficio quienes demuestren ingresos equivalentes menores a tres canastas básicas totales para un "hogar tipo 2", según los parámetros del INDEC, lo que actualmente representa alrededor de $4,4 millones mensuales.

El proyecto también contempla excepciones para determinados grupos. Mantendrán el acceso al subsidio, sin importar el nivel de ingresos, los hogares que cuenten con un integrante registrado con Certificado de Vivienda Familiar o que perciba una pensión vitalicia por haber participado de la guerra de Malvinas. Los hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán ser incorporados, aunque esa decisión quedará sujeta a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

En caso de aprobarse, el beneficio continuará vigente para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, tanto para el consumo de gas natural como de gas propano por redes. En cambio, en las zonas que fueron incorporadas al Régimen de Zona Fría a partir de la ampliación de 2021, el descuento solo se mantendrá para los hogares de menores ingresos que formen parte del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025 durante la gestión de Javier Milei.