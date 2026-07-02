El Gobierno asegura que "no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable"

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González , aseguró que el abastecimiento de gas para los hogares está garantizado pese al fuerte aumento de la demanda por las bajas temperaturas. “ No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable ”, afirmó, y sostuvo que el sistema energético “está funcionando perfectamente bien” y cuenta con producción y capacidad de transporte suficientes para cubrir la demanda prioritaria en todo el país.

El funcionario explicó que el esquema actual de subsidios se concentra en los sectores de menores ingresos. Según detalló, cerca de la mitad de los usuarios paga el costo pleno de la energía , mientras que el resto recibe asistencia estatal. “La otra mitad, más o menos, tiene un subsidio que en energía eléctrica es más del sesenta por ciento del costo de energía eléctrica y en el gas, en este momento, en invierno, es el setenta y cinco por ciento de descuento”, señaló.

González remarcó que el objetivo es mantener subsidios focalizados. “ Subsidiar al que lo necesita cuando lo necesita ”, definió, al tiempo que explicó que ya no se subsidia el consumo de manera uniforme durante todo el año, sino mediante bloques diferenciados según la estación y el nivel de consumo.

A su vez, explicó que el sistema actual ya no subsidia el consumo de manera uniforme durante todo el año. “No subsidiamos más el gas en verano, por ejemplo, o la energía eléctrica en invierno y en verano. Hay un bloque de consumo y en primavera y en otoño un bloque que es la mitad”, detalló.

Respecto de las tarifas , señaló que los ajustes se aplican mensualmente en función de la inflación y de la evolución de los costos energéticos . “Luz es uno y medio el promedio, pero de hecho, aquellos que están subsidiados tienen un pequeño descuento, creo que baja como 0,75 por ciento, y el gas sube tres por ciento”, explicó. Según precisó, ese incremento responde tanto a la actualización inflacionaria como al encarecimiento del gas medido en dólares. “Como subió algo el tipo de cambio, ese impacto es en ese tres por ciento”, agregó.

Qué pasará con los combustibles

Sobre los combustibles, González confirmó que el Gobierno continúa actualizando gradualmente los impuestos específicos. “Todos los meses o casi todos los meses vamos actualizando el impuesto a los combustibles, que tiene un atraso grande, y este mes la actualización es solamente el uno por ciento”, señaló. Sin embargo, aclaró que la decisión de trasladar esos aumentos al surtidor depende de las empresas. “Nosotros ya no intervenimos más en los precios de los combustibles ni en los precios de petróleo y gas que se vende localmente. Es una decisión de ellos”, sostuvo.

En relación con los cortes registrados en algunas industrias y estaciones de GNC durante los días de temperaturas extremas, el secretario insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar el consumo residencial. “La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta, los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”, afirmó.

Al mismo tiempo, explicó por qué se producen restricciones para ciertos usuarios industriales. “Es difícil que cierren los números de hacer un gasoducto para tenerlo lleno diez días al año, que es el pico de consumo cuando hace mucho frío. Cuando hace mucho frío, todos los clientes residenciales demandan más gas. Como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias”, argumentó.

Sobre los cortes en el norte y el litoral, González aclaró que afectan principalmente a empresas que cuentan con contratos interrumpibles o con cláusulas que permiten suspensiones temporales del servicio. Algunas firmas, explicó, optan por importar gas natural licuado para sostener la actividad. “El GNL es más caro, sobre todo después de la guerra, y cada industria hace su propia decisión económica, si tiene sentido comprar el GNL, si prefiere cortar unos días o pasarse en vez de GNL a gasoil”, señaló.

En ese marco, recordó que Argentina todavía necesita importar parte del combustible que consume durante el invierno. “Argentina todavía importa GNL. Eso es para lo que hablábamos antes, porque no tenés suficiente gas en donde tenés el consumo”, indicó. Según explicó, ese producto puede llegar a costar varias veces más que el gas local. “Normalmente sale tres veces el costo de gas nacional, pero posguerra sale seis veces”, afirmó.

El funcionario adelantó además que la situación mejorará a partir de nuevas obras de infraestructura. Destacó una ampliación del sistema de transporte que permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de capacidad. Según proyectó, gracias a esa expansión “los cortes todavía van a ser menores” durante los próximos inviernos.

Récord en Vaca Muerta

En otro tramo de la entrevista, González puso el foco en el crecimiento de Vaca Muerta y aseguró que la producción petrolera seguirá batiendo récords. “La producción de petróleo va a seguir creciendo. En algún momento este año vamos a tocar el millón de barriles diarios de producción de petróleo”, sostuvo. Y añadió: “Récord absoluto. Y vamos, en los próximos tres años vamos a estar produciendo un millón y medio de barriles y, depende con quién hablás, todavía más. Todavía no conocemos cuál es el verdadero potencial de Vaca Muerta”.

Sobre los tiempos de análisis de los proyectos, reconoció que el proceso puede resultar extenso, aunque aseguró que se aceleró en los últimos meses. “No es un proceso rápido, es cierto. Lo hemos acelerado bastante en estos últimos meses”, afirmó, y adelantó que en las próximas semanas se tratarán nuevos expedientes para ampliar la cantidad de proyectos aprobados.

Finalmente, González defendió la estrategia oficial para el desarrollo energético y minero del país. “No nos tiene que dar vergüenza ser un país rico en recursos naturales y que está dispuesto a desarrollarlos en forma responsable”, sostuvo. Y concluyó: “Que nosotros desarrollemos nuestros recursos naturales para tener gas y petróleo para los argentinos, pero también para maximizar ese recurso y exportarlo, yo creo que es algo bueno”.