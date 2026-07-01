Monóxido de carbono: la guía definitiva para calentar la casa sin correr ningún riesgo

Monóxido de carbono: todo lo que debes saber al prender la calefacción durante los días de frío extremo.

El monóxido de carbono es un gas tóxico, inodoro e incoloro que se produce por la combustión incompleta de materiales carbonados.

El uso intensivo y prolongado de artefactos de calefacción defectuosos en ambientes completamente cerrados multiplica los casos de intoxicación grave en el país. El monóxido de carbono, un gas altamente tóxico no tiene olor, color ni sabor, lo que impide que las personas detecten su acumulación en el aire antes de sufrir los primeros síntomas físicos.

Pautas obligatorias de seguridad en el hogar La presencia de una llama de color amarillo o naranja en hornallas, estufas y termotanques es la primera señal de alerta física sobre una combustión deficiente. El fuego siempre debe mostrar un tono azul intenso y geométricamente uniforme para garantizar que el oxígeno ambiental se está consumiendo de manera correcta.

El Gobierno informó el porcentaje de subsidios en plena pelea por Zona Fría. Mantener una rendija abierta de al menos cinco centímetros en las ventanas permite la circulación cruzada constante del aire y la renovación del oxígeno vital. Las rejillas fijas de ventilación reglamentarias jamás deben ser tapadas con cartones o plásticos para evitar el encierro de gases residuales.

El costo de los detectores de monóxido de carbono puede variar según el tipo y las características del dispositivo. Foto: Shutterstock La instalación de detectores domésticos de monóxido de carbono con alarmas sonoras ofrece una capa tecnológica de protección temprana en los dormitorios. Estos dispositivos digitales miden las partes por millón de gas en el ambiente y emiten un sonido estridente mucho antes de que el cuerpo experimente debilidad.