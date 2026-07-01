Monóxido de carbono: la guía definitiva para calentar la casa sin correr ningún riesgo
Monóxido de carbono: todo lo que debes saber al prender la calefacción durante los días de frío extremo.
El uso intensivo y prolongado de artefactos de calefacción defectuosos en ambientes completamente cerrados multiplica los casos de intoxicación grave en el país. El monóxido de carbono, un gas altamente tóxico no tiene olor, color ni sabor, lo que impide que las personas detecten su acumulación en el aire antes de sufrir los primeros síntomas físicos.
Pautas obligatorias de seguridad en el hogar
La presencia de una llama de color amarillo o naranja en hornallas, estufas y termotanques es la primera señal de alerta física sobre una combustión deficiente. El fuego siempre debe mostrar un tono azul intenso y geométricamente uniforme para garantizar que el oxígeno ambiental se está consumiendo de manera correcta.
Mantener una rendija abierta de al menos cinco centímetros en las ventanas permite la circulación cruzada constante del aire y la renovación del oxígeno vital. Las rejillas fijas de ventilación reglamentarias jamás deben ser tapadas con cartones o plásticos para evitar el encierro de gases residuales.
La instalación de detectores domésticos de monóxido de carbono con alarmas sonoras ofrece una capa tecnológica de protección temprana en los dormitorios. Estos dispositivos digitales miden las partes por millón de gas en el ambiente y emiten un sonido estridente mucho antes de que el cuerpo experimente debilidad.
Los artefactos de cámara abierta como pantallas infrarrojas o aserrín deben apagarse obligatoriamente antes de dormir para evitar accidentes trágicos durante la madrugada.