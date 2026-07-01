El Gobierno confirmó los aumentos de luz y gas para julio: de cuánto será el impacto

El Gobierno confirmó este miércoles las subas en las tarifas de luz y gas , que se suman al resto de aumentos previstos para julio, como el transporte, el alquiler y las prepagas, entre otros. Mientras

Según comunicaron desde la cartera de Energía, los aumentos promedio en facturas serán: para el gas, a nivel nacional de un 3,01%, mientras que las boletas de electricidad llegarán con un ajuste del 1,5% en el AMBA.

En cuanto a las facturas de agua y cloaca, AySA subirá un 3% para séptimo mes del año.

El transporte en el AMBA sube a aprtir de julio un 4,1% , al igual que los peajes en CABA.

En tanto, las cuotas de medicina prepegas ajustarán entre un 2,1% y un 2,9%.

Por su parte, aquellos inquilinos que renueven contrato bajo la derogada Ley de Alquileres, que se ajusta por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central, tendrán una actualización del 31,54%.

En tanto, los alquileres que se actualicen por IPC de manera semestral tendrán un incremento del 16,7%, mientras que los que lo hagan en forma trimestral, será del 8,1%. Cabe aclarar que los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.