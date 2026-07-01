Remesas: cómo están cambiando por el auge de trabajar para el exterior

Quizás la pandemia lo potenció, pero ya en forma incipiente el trabajo remoto para el exterior fue un fenómeno que empezó a crecer en Argentina antes del 2020. Y ahora, cada vez más personas cobran desde el exterior sin haberse trasladado al extranjero.

Así diseñadores, programadores, consultores, especialistas en marketing, traductores y perfiles tecnológicos trabajan para empresas internacionales desde sus casas, desde un coworking o desde cualquier ciudad del país. Incluso, algunos llegan a mudarse al exterior convocados por empresas que los captan por su experiencia en trabajo remoto.

Pero, además, este fenómeno mundial está empezando a ampliar la forma en que se entiende una palabra históricamente asociada a la migración: remesas .

Días atrás se celebró, precisamente, el Día Internacional de las Remesas Familiares , una fecha impulsada por Naciones Unidas para reconocer el aporte económico que millones de migrantes realizan al enviar dinero a sus países de origen. Pero en 2026, el tema ya no se limita únicamente al vínculo entre migración y familia.

También empieza a cruzarse con trabajo remoto, exportación de servicios, pagos digitales, stablecoins y nuevas formas de cobrar desde el exterior.

No hay duda que las remesas siguen siendo una herramienta clave para millones de hogares, sobre todo, en la región. Sin embargo, ahora la novedad es que conviven con otros movimientos de dinero: honorarios profesionales, compensaciones globales, pagos transfronterizos y hasta bonos por desempeño que, en algunas empresas, ya se pagan en criptomonedas como el bitcoin.

Ahora bien, ¿qué son las remesas y por qué están cambiando? Una remesa es una transferencia de dinero enviada desde un país hacia otro. Históricamente, el término se usó para describir el dinero que los trabajadores migrantes enviaban a sus familias.

La diferencia es que hoy, en una economía más digital, parte de esos flujos ya no dependen necesariamente de que una persona haya emigrado.

Remesas por doquier

En tal sentido, según datos del Banco Mundial, las remesas hacia países de ingresos bajos y medios alcanzaron un récord estimado de US$685.000 millones en 2024, superando a la inversión extranjera directa y a la ayuda oficial al desarrollo combinadas.

Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, el flujo llegó a unos US$163.000 millones, con un crecimiento interanual de 5,5%.

En paralelo, crece los flujos transfronterizos vinculados a la contratación internacional. De acuerdo a datos de Bitwage by Paystand, una plataforma internacional especializada en pagos globales y gestión de honorarios en criptomonedas, el volumen de pagos corporativos internacionales y honorarios en activos digitales mantiene una expansión anual de entre el 15% y el 20%.

Según la compañía, en mayo 2026 registró su récord histórico de volumen de transacciones dentro del mercado B2B. Pero la tendencia también tiene una lectura local. Según Bitwage by Paystand, las empresas que utilizan la plataforma para pagar honorarios en activos digitales concentran cerca del 40% de esos pagos en profesionales ubicados en Argentina.

Por ende, la cifra refleja el peso que tiene el talento argentino dentro de las nóminas globales y los equipos distribuidos de compañías internacionales. En ese escenario, las transferencias internacionales ya no responden únicamente a dinámicas migratorias o familiares.

Exportación de servicios

Cada vez más también reflejan relaciones laborales, contratación global y exportación de servicios. Dicho esto, ¿cómo interactúan las stablecoins, el trabajo remoto y la exportación de servicios?

Un diseñador argentino que trabaja para una startup de Estados Unidos, un desarrollador contratado por una empresa europea o una consultora que presta servicios para clientes internacionales generan flujos de dinero que, en muchos casos, funcionan de manera parecida a una remesa tradicional, y las stablecoins ayudan a explicar este cambio. Vale explicar que se tratan de criptomonedas diseñadas para mantener una cotización estable respecto del dólar.

A diferencia de otros activos digitales más volátiles, fueron pensadas para facilitar pagos, transferencias y almacenamiento de valor. De ahí que su principal ventaja, según los expertos, es que permiten mover dinero entre países con disponibilidad permanente y sin depender exclusivamente de los horarios del sistema bancario tradicional.

De modo tal que, para muchos trabajadores remotos, dejaron de ser una innovación tecnológica y se convirtieron en una herramienta cotidiana para cobrar, ahorrar o recibir pagos internacionales con menos fricción. En este contexto, Argentina ocupa una posición particular dentro de esta tendencia.

Más trabajo remoto

El crecimiento del trabajo remoto y de la exportación de servicios permitió que miles de profesionales locales trabajen hoy para empresas del exterior sin necesidad de dejar el país. Incluso, en muchos casos, esos fondos no llegan mediante los mecanismos tradicionales utilizados para las remesas familiares, sino a través de nuevas plataformas financieras y soluciones basadas en stablecoins.

Mariquena Otermin de Bitwage by Paystand explica que las remesas ya no pueden analizarse únicamente desde la migración, cada vez se ven más flujos internacionales asociados al trabajo remoto, la contratación global y la economía digital.

Empresas y talentos

“Las stablecoins están ayudando a construir una infraestructura financiera más eficiente para conectar empresas y talento en distintos países”, señala.

¿Cómo se pasó de las remesas familiares a la infraestructura financiera global? “Durante años, las remesas fueron consideradas un fenómeno social y migratorio. Hoy comienzan a formar parte de una conversación mucho más amplia relacionada con infraestructura financiera, economía digital y movilidad global del talento”, sostiene Rafael Meruane de Notbank by Cryptomarket, una exchange pionera de Latinoamérica.

Así, conceptos como stablecoins, pagos transfronterizos, exportación de servicios y trabajo remoto empiezan a cruzarse con una palabra que parecía reservada al pasado: remesas.

Si bien durante décadas, las remesas fueron una consecuencia de la migración, ahora en la economía digital, cada vez más son una consecuencia del talento global. El dinero sigue cruzando fronteras, pero ya no necesariamente porque las personas se hayan ido de su país, sino porque el trabajo dejó de tener fronteras.