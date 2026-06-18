Manuel Adorni y sus ganancias con Bitcoin: cómo avanza en la Justicia la investigación de sus criptomonedas

La Justicia profundiza la investigación sobre las presuntas ganancias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en operaciones de Bitcoin entre 2014 y 2018.

La Justicia avanza en la investigación del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y dispuso de medidas para verificar las explicaciones brindadas por el funcionario sobre las ganacias con criptomonedas entre 2013 y 2018, período en el cual habría ganado US$300.000.

En la causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, el fiscal federal Gerardo Pollicitta pidió la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) elaborar un cuadro técnico sobre la evolución histórica del precio del bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, a partir de fuentes abiertas.

Adorni dijo que tuvo ganancias con Bitcoin previo a 2021, año en que, según su declaración jurada rectificada de 2023 rectificada, ingresaron a formar parte de su patrimonio. En la entrevista que brindó a LN+ expresó: "En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en Bitcoin, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$ 200.000 y ganamos US$ 300.000". Es decir, un trade del 150%, más que duplicó la inversión inicial inicial.

En enero de 2013, Bitcoin cotizaba alrededor de US$13. Al cierre de 2018, operaba a US$3.700. Y en ese período tuvo un pico cercano a los US$19.300 en diciembre de 2017. "No existe combinación de entrada en 2014 y salida en 2017-2018 que dé una ganancia de 300 mil. El escenario más pesimista cuadruplica esa cifra", sostuvo a NA Mario Agustín Giménez, especialista en IA y en negocios digitales.

Operadores de criptomonedas A su vez, Pollicita solicitó un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) donde detalle cuáles exchanges, plataformas y proveedores de servicios vinculados con criptomonedas operaron en la Argentina desde 2012, un año antes. El fiscal quiere saber cuáles fueron las entidades que operaban en ese mercado incipiente por aquellos años donde comenzó a invertir el funcionario.