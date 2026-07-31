Milei se refirió a Manuel Adorni, dijo que es "honesto" y que sufrió "un ataque desproporcionado"

El presidente dio una entrevista donde reveló su actual vínculo con el exjefe de Gabinete, y negó que haya un distanciamiento entre ambos.

Después de la salida de Manuel Adorni del Gobierno, envuelto en escándalos por presunta corrupción, Javier Milei se refirió a la situación del exjefe de Gabinete y negó que haya un distanciamiento entre ambos. En ese sentido, el mandatario afirmó que mantiene contacto con el exfuncionario, expresó su confianza en él y cuestionó el tratamiento mediático del caso.

“Hablé hace muy poco con Adorni. Estuve con muchos viajes. No tengo problemas con él. Adorni es honesto para mí”, sostuvo en una entrevista que dio por Telefe. El jefe de Estado consideró además que existió “un ataque desproporcionado” contra el exfuncionario y atribuyó esa situación a que, según su visión, “tocó el ego de los periodistas”.

Qué dijo Milei sobre la situación judicial de Adorni El Presidente remarcó que la situación debe resolverse en el ámbito judicial y reivindicó el principio de inocencia. “Soy respetuoso de la Justicia. Tengo entendido que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó el rol de algunos sectores de la prensa y señaló: “Quiero ver dónde dice que los periodistas pueden ser jueces, fiscales y dictar sentencias y la muerte civil de una persona”.

Además, agregó: “Hay unos excesos de los que deberíamos darnos cuenta de que están mal. Lo va a determinar la Justicia. Yo creo que es inocente. A diferencia de otros gobiernos, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia”.