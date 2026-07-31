Javier Milei reivindicó el rumbo económico y negó que Estados Unidos haya salvado al Gobierno

Horas después de presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , el presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su gestión, relativizó el impacto de la asistencia financiera de Estados Unidos , destacó la baja de la inflación, reivindicó la implementación de la Boleta Única de Papel y aseguró que su Gobierno no interviene en la Justicia al referirse a la situación de Manuel Adorni .

El mandatario, en una entrevista con Mariana Brey por Telefe, rechazó las versiones que atribuyen al respaldo estadounidense un papel decisivo para sostener el programa económico durante los meses de mayor tensión financiera y sostuvo que esa asistencia representó una porción mínima del total de recursos movilizados por el Gobierno.

"Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares ", explicó.

A partir de ese dato, cuestionó a quienes sostienen que la estabilidad económica se logró gracias al apoyo de Washington. "Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: 'No, a ustedes los salvó Estados Unidos'. De los 70 mil millones de dólares , Estados Unidos aportó 2.500 . O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5% ", afirmó.

Milei insistió en que atribuir el resultado exclusivamente a ese respaldo constituye una interpretación equivocada. "Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. O sea, parece una cargada", sostuvo.

Defensa de Adorni

Durante la entrevista, el Presidente también fue consultado por la situación de Manuel Adorni y aseguró que, pese a no haber podido reunirse con él en las últimas semanas por cuestiones de agenda internacional, mantiene su respaldo personal.

"Creo que Adorni es inocente, pero su caso está en la Justicia y lo resolverá la Justicia. A diferencia de todos los gobiernos anteriores, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia", expresó.

Inflación, pobreza y reformas

El mandatario volvió a reivindicar los resultados económicos de su gestión y afirmó que la desaceleración de la inflación permitió mejorar las condiciones sociales.

Según sostuvo, las reformas implementadas por el Gobierno hicieron posible sacar a "14 millones de argentinos de la pobreza".

"Esto no quiere decir que somos Suiza, no significa que ya hemos llegado, pero quiere decir que vamos por el camino correcto", señaló.

Las declaraciones llegan apenas horas después de anunciar un paquete de reformas institucionales y económicas encabezado por la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa con la que busca impedir que futuros gobiernos vuelvan a financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

La Boleta Única y las críticas al kirchnerismo

Milei también volvió sobre las elecciones legislativas de octubre de 2025, cuando se implementó por primera vez la Boleta Única de Papel, y atribuyó ese cambio al resultado electoral obtenido por el oficialismo.

"Cambiamos el sistema de votación para evitar el fraude, esto no le permitió a los kirchneristas hacer fraude y ganamos la elección con Santilli", afirmó.

En la misma línea, defendió el nuevo sistema electoral y aseguró que la boleta única no solo evita irregularidades, sino que también expone prácticas que atribuye al kirchnerismo.

"¿Por qué no quieren cambiar el sistema electoral? Porque la boleta única sirve para evitar el fraude y genera conciencia de cómo el kirchnerismo roba elecciones. Son parte de un pasado que no quiere resignar privilegios", concluyó.