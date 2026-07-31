Milei recibe al nuevo nuncio y acelera la hoja de ruta para traer a León XIV a la Argentina

La ceremonia será a las 15 en Casa Rosada y cerrará la acreditación de Michael Banach mientras la Iglesia prepara la posible gira papal de noviembre.

Javier Milei recibirá este viernes a las 15 a monseñor Michael Wallace Banach en la Casa Rosada. El nuevo nuncio apostólico presentará sus cartas credenciales y quedará habilitado como representante diplomático de la Santa Sede en la Argentina. El canciller Pablo Quirno acompañará al Presidente durante la ceremonia prevista por el protocolo para los embajadores extranjeros. El encuentro marcará el cierre formal del proceso que Banach inició la semana pasada en el Palacio San Martín.

La audiencia abrirá una etapa clave para las gestiones vinculadas con la visita del papa León XIV al país. La Santa Sede todavía no confirmó el viaje, aunque las expectativas apuntan a la segunda semana de noviembre. La gira proyectada por Sudamérica también incluiría escalas en Perú y Uruguay.

Michael Wallace Banach llegó este martes a Argentina Episcopado argentino La Iglesia Católica argentina ya puso en marcha tres comisiones para preparar los aspectos pastorales, protocolares, logísticos y de seguridad. El Gobierno nacional también trabaja sobre las tareas que quedarán bajo su responsabilidad durante una eventual visita junto con la Conferencia Episcopal Argentina; que organiza, además, una misa de bienvenida para presentar a Banach ante la comunidad católica. La celebración tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, aunque las autoridades eclesiásticas todavía no fijaron una fecha.

Michael Banach tendrá un rol de coordinación entre la Casa Rosada, el Episcopado y la Santa Sede. El nuncio llegó al país el 22 de julio después de finalizar su misión diplomática en Hungría. El secretario de Culto, Agustín Caulo, lo recibió en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, y el secretario general del organismo, Raúl Pizarro, también participaron de su recepción.

Argentina.gob.ar Quién es Michael Banach Michael Wallace Banach nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts. El religioso estadounidense recibió la ordenación sacerdotal en 1988 para la diócesis de Worcester y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. El prelado ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994. Su carrera incluyó funciones en Bolivia, Nigeria y la Secretaría de Estado del Vaticano.