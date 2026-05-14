Quién es Michael Banach, el nuevo representante de la Iglesia Católica en Argentina

El papa León XIV nombró nuevo nuncio apostólico en Argentina al arzobispo Michael Wallace Banach , de Estados Unidos . La designación fue informada este jueves por la Santa Sede y marca el relevo en la Nunciatura de Buenos Aires, que hasta comienzos de este año estuvo a cargo del polaco Miroslaw Adamczyk.

De esta forma, Michael Banach , de 63 años, asumirá la representación del Vaticano en Argentina después de cuatro años de misión en Hungría, país al que había sido destinado en mayo de 2022.

Su nombramiento tuvo lugar luego del traslado de Adamczyk a la delegación diplomática en Albania, dispuesto a inicios de año. La Nunciatura Apostólica en Buenos Aires tendrá así un nuevo titular con trayectoria dentro del servicio diplomático de la Santa Sede.

Michael Banach nació en Worcester, Massachusetts, en 1962. El nuevo nuncio ingresó a la Iglesia Católica en 1994, después de formarse en la Pontificia Academia Eclesiástica de Roma, institución de preparación para quienes cumplen funciones diplomáticas en nombre del Vaticano.

Fue nombrado arzobispo titular de Menfis, en Egipto, en 2013 por Benedicto XVI. Desde entonces ocupó distintas representaciones pontificias en Oceanía, África Occidental y Europa.

Tras su nombramiento episcopal, Banach fue destinado como nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón. Más tarde ocupó funciones diplomáticas en países de África Occidental, entre ellos Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bisáu.

Antes de esa etapa africana, el prelado representó a la Santa Sede como observador permanente ante organismos internacionales con sede en Viena. Entre esos espacios se encuentran el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Su paso por esos ámbitos formó parte de una carrera diplomática iniciada en la década de 1990. Desde su incorporación al servicio de la Santa Sede, Banach cumplió funciones en distintos destinos y organismos, hasta su nombramiento en Hungría en mayo de 2022.

La Santa Sede informó ahora su traslado a Argentina, donde ocupará la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires. Ese cargo constituye la representación pontificia ante el país y queda cubierto tras la salida de Adamczyk, quien fue destinado a Albania al inicio del año.