Combustibles más caros: cuánto cuesta llenar el tanque de los modelos más elegidos

Los combustibles volvieron a aumentar este jueves en todo el país. YPF subió sus precios hoy y el incremento informado fue del 1%. Este ajuste regirá durante 45 días, hasta que la petrolera vuelva a modificar sus valores. En Mendoza, el aumento terminó siendo algo mayor en algunos productos.

Con el nuevo cuadro de precios de YPF en Mendoza, la nafta Súper quedó en $2.067 por litro, la Infinia en $2.263, la Infinia Diesel en $2.303 y el Diesel 500 en $2.213. La Súper tuvo un aumento de $15 por litro, mientras que la Infinia subió $26.

El impacto se nota de forma distinta según el modelo. Para hacer el cálculo, se tomó como referencia el precio actual por litro en Mendoza y la capacidad total del tanque, es decir, cuánto costaría llenarlo desde vacío .

El nuevo precio de los combustibles impacta de manera distinta según el tamaño del tanque de cada vehículo.

En el caso del Fiat Cronos, uno de los autos más conocidos del mercado, el tanque es de 48 litros. Con nafta Súper, llenarlo cuesta $99.216. Si se carga Infinia, el valor sube a $108.624.

Para el Peugeot 208, el modelo más vendido del 2025, el tanque tiene una capacidad de 47 litros. Con los nuevos precios de los combustibles, llenarlo con Súper cuesta $97.149. En caso de optar por Infinia, el gasto llega a $106.361.

La Volkswagen Tera, una de las SUV más populares, tiene un tanque de 52 litros. Con nafta Súper, llenarlo cuesta $107.484. Con Infinia, el valor asciende a $117.676. En el Toyota Corolla, que cuenta con un tanque de 50 litros, llenar con Súper cuesta $103.350. Si se carga Infinia, el monto final es de $113.150.

La Toyota Hilux, una de las más golpeadas por la suba

El ajuste en los combustibles golpea con más fuerza a los vehículos de mayor capacidad de carga y consumo. Ese es el caso de la Toyota Hilux, la pick-up más vendida de los últimos 18 años en Argentina, que cuenta con un tanque de 80 litros.

La diferencia muestra cómo el tamaño del tanque cambia por completo el impacto del aumento. Mientras llenar un auto chico o mediano queda cerca de los $100.000, una pick-up como la Hilux ya se acerca o supera los $180.000, según el tipo de combustible elegido.

image Las Toyota Hilux tiene un tanque de 80 litros. Toyota

La diferencia muestra cómo el tamaño del tanque cambia por completo el impacto del aumento. Mientras llenar un auto chico o mediano queda cerca de los $100.000, una pick-up como la Hilux ya se acerca o supera los $180.000, según el tipo de combustible elegido.

A cuánto estaban los combustibles hace un año en Mendoza

Hace un año, MDZ realizó una nota similar que permite ver cómo cambió el precio de los combustibles. En aquel momento, la Súper estaba a $1.172 por litro, la Infinia a $1.372, la Infinia Diesel a $1.360 y el Diesel 500 a $1.230. Con los valores actuales en Mendoza, la Súper pasó a $2.067, la Infinia a $2.263, la Infinia Diesel a $2.303 y el Diesel 500 a $2.213.

La comparación muestra aumentos fuertes en apenas un año. La Súper subió $895 por litro, lo que representa un incremento cercano al 76%. La Infinia aumentó $891, casi un 65%. En el caso de la Infinia Diesel, la suba fue de $943 por litro, alrededor del 69%, mientras que el Diesel 500 aumentó $983, cerca del 80%.

Ese salto también se nota en el caso de la Toyota Hilux. En mayo de 2025, llenar su tanque de 80 litros con Infinia Diesel costaba $108.800. Con los precios actuales, cargar el mismo tanque cuesta $184.240. La diferencia es de $75.440, una suba aproximada del 69% para llenar la pick-up con el mismo tipo de combustible.