Cómo funciona El Quemado, el primer proyecto RIGI en ser aprobado y concluido

Este jueves, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llega a Mendoza para inaugurar el parque solar El Quemado , ubicado en Las Heras, el cual fue el primer proyecto aprobado, desarrollado y concluido bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) .

El jefe de ministros arriba a la provincia en el marco de una agenda de visitas programadas, luego de haber sido fuertemente respaldado y ratificado por el presidente Javier Milei , mientras atraviesa investigaciones y cuestionamientos vinculados a su patrimonio.

El proyecto fotovoltaico fue llevado a cabo por YPF Luz, rama eléctrica de la compañía, luego de haber sido adquirido en 2023 a Emesa, la Empresa Mendocina de Energía. Cuenta con una superficie de más de 600 hectáreas y se encuentra ubicado en Las Heras, a 53 kilómetros de la Ciudad y a 13 de la localidad de Jocolí, por un ingreso de la RN 40 en el km 3.352.

La inversión realizada fue cercana a los 211 millones de dólares y el objetivo es lograr una generación de energía limpia equivalente al consumo de 230 mil hogares en el país. El parque cuenta con una potencia instalada de 305 MW aportados por un total de 518.562 paneles bifaciales, divididos en dos sectores.

El Quemado fue el primer proyecto aprobado a través del RIGI.

Los primeros paneles se colocaron en abril del 2025. Luego de recibir la visita del titular de la petrolera Horacio Marín junto al gobernador Alfredo Cornejo en julio, el parque comenzó a generar los primeros 100 MW de energía tras recibir el ok de Cammesa, inyectándolos directamente al Sistema Argentino de Interconexión.

El Quemado, el primer RIGI aprobado y ejecutado

El 7 de enero de 2025, el por ese entonces vocero presidencial Manuel Adorni anunciaba en su cuenta de X la aprobación de la primera solicitud de adhesión al RIGI: el parque solar El Quemado en Las Heras.

Tuit Adorni aprobación El Quemado Manuel Adorni, en ese entonces vocero presidencial, confirmó por X el primer RIGI.

De esta manera, el proyecto presentado por YPF Luz se convertía en el primero en ser oficializado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Durante su construcción, según estimaciones oficiales, se empleó a más de 400 personas.

Construido en Las Heras, operado desde CABA

El informe del proyecto señala que la operación del parque se realizará desde el Centro de Operación Remota (COR) de YPF Luz, el cual se encuentra ubicado en la Torre Puerto Madero de YPF, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según explicaron, desde allí se “releva y analiza toda la información referida a las condiciones de operación del parque, tales como: calidad de recurso, factor de capacidad, comunicación con CAMMESA y transportistas, entre otros”.

Sin embargo, el informe aclara que el personal que se encuentra en el lugar realizará tareas de soporte a la operación y mantenimientos generales.

Cuántos son los proyectos RIGI aprobados por el Gobierno

En total, son 14 los proyectos aprobados mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por los cuales se espera una inversión cercana a los 18.900 millones de dólares.

Además, se espera por la definición de otros 22 proyectos que se encuentran en etapa de análisis y precisiones acerca del “Súper RIGI”, anunciado por el presidente Milei hace unos días.

Los proyectos RIGI aprobados hasta el momento