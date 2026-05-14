Atucha II vuelve a operar tras completar su Revisión Programada 2026

La Central Nuclear Atucha II volvió a aportar energía al Sistema Eléctrico Argentino luego de finalizar su Revisión Programada 2026 antes de lo previsto y reconectarse al Sistema Argentino de Interconexión. Durante ese lapso, se realizaron tareas que no son posibles con la central operativa.

El parate comenzó a mediados del mes de marzo y consiste en un paso clave para el funcionamiento, ya que durante el mismo se realizaron tareas de mantenimiento, inspección y mejora en condiciones seguras.

Durante el proceso, más de 1.700 personas ejecutaron alrededor de 5.500 tareas en la planta, entre las cuales se destacaron inspecciones de componentes del reactor, control y limpieza de generadores, mantenimiento de motores diesel de emergencia, reemplazo de elementos, pruebas de funcionamiento y verificaciones.

Las tareas realizadas no pueden realizarse durante la operación habitual de la planta y es una instancia que permite evaluar el estado de la misma y reforzar condiciones de seguridad.

Quien realiza la Revisión Programada

La inspección fue llevada a cabo por personal especializado de la Autoridad Regulatoria Nuclear, quienes fueron los encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia de Operación.

Qué es Atucha II y cómo funciona

La Central Nuclear Atucha II comenzó a construirse en 1982, aunque su ejecución fue paralizada en 1994. En 2006, se retomaron las obras para su finalización y en 2011 se comenzaron las pruebas para su puesta en marcha. La central se encuentra sincronizada con el Sistema Interconectado Nacional desde junio de 2014.

Se encuentra ubicada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con una potencia de 745 MW. Está compuesta por un reactor de tipo recipiente de presión, con una potencia térmica de 2.175 MWt. Para su funcionamiento, utiliza como combustible uranio natural y es refrigerada con agua pesada.