Importante aumento de la nafta en Mendoza: los nuevos valores en YPF
El titular de YPF había anunciado el aumento y así quedaron los nuevos valores en Mendoza.
La petrolera YPF, a través de su titular Horacio Marín, anunció una suba en los precios de sus combustibles para este jueves. Si bien el mismo era del 1% para después mantener congelados los valores por 45 días, en Mendoza subió un poco más.
La nafta Súper tuvo un aumento de 15 pesos mientras que la Infinia $26.
Los nuevos valores de la nafta en YPF:
- Súper: $2.067
- Infinia: $2.263
- Infinia Diesel: $2.303
- Diesel 500: $2.213