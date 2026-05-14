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Importante aumento de la nafta en Mendoza: los nuevos valores en YPF

El titular de YPF había anunciado el aumento y así quedaron los nuevos valores en Mendoza.

MDZ Dinero

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Milagros Lostes - MDZ

La petrolera YPF, a través de su titular Horacio Marín, anunció una suba en los precios de sus combustibles para este jueves. Si bien el mismo era del 1% para después mantener congelados los valores por 45 días, en Mendoza subió un poco más.

La nafta Súper tuvo un aumento de 15 pesos mientras que la Infinia $26.

Los nuevos valores de la nafta en YPF:

  • Súper: $2.067
  • Infinia: $2.263
  • Infinia Diesel: $2.303
  • Diesel 500: $2.213

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