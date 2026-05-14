El consumo privado cayó en el primer cuatrimestre y en abril quedó en niveles de octubre de al año pasado

En el acumulado del primer cuatrimestre la baja es de 1,5% y en abril fue de 0,6%. El consumo de carne volvió a caer en el cuartomes del año.

El consumo privado en la Argentina registró una caída interanual de 0,6% en abril y de esta forma el primer cuatrimestre cerró con una contracción de 1,5%. Con relación a marzo, se observó una estabilidad, lo cual muestra que se desaceleró el ritmo de descenso de las ventas.

Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP). Según la medición en términos desestacionalizada, el índice "regresó a los niveles de octubre 2025" luego de las mermas que se habían registrado desde mediados del año pasado.

En cuanto a las compras con tarjeta de crédito mostraron un alza del 1,3%, lo que representa un crecimiento menor frente al 12% que se había registrado en enero de este año.

Por su parte, en relación al consumo masivo, el informe destaca que "el consumo de carne vacuna volvió a caer, de manera que acumuló nueve meses consecutivos de caída" tras registrar una baja del 7,6% interanual en marzo.

Crecimiento del consumo de bienes durables y semidurables En el sector de bienes durables, el patentamiento de motos creció un 52,1% interanual en el cuarto mes del año. Mientras que el de autos cayó un 14,6% en el mismo período.