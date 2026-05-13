Consumo problemático y conducta alterada: el contexto detrás del hombre que cayó de un cuarto piso en Rosario

El video de un hombre cayendo de un cuarto piso en Rosario llamó la antención de todo el país. El contexto detrás del mismo apunta a un consumo de drogas.

El hombre habría terminado colgado de un balcón en el cuarto piso por un presunto consumo nocivo de estupefacientes.

Las calles de Rosario fueron el escenario de un llamativo episodio cuando un hombre se colgó de un balcón en un cuarto piso para luego caer sobre un patrullero de la policía de Santa Fe. Mientras los efectivos reconstruyen el hecho, la hipótesis que más gana terreno es la que indica que el sujeto habría terminado en esta situación a raíz de un consumo problemático de drogas.

Aunque inicialmente los transeúntes creyeron presenciar un intento de robo, las investigaciones y los registros de video realizados por testigos confirmaron que el hombre era un vecino del edificio. Posteriormente, los testimonios recolectados sumaron más información y se supo que esta persona se encontraba alterada, pero no por una presunta discusión con su pareja.

Esta misma describió la tendencia del hombre a consumir estupefacientes.

La causa quedó en manos de la fiscal Mariana Prunotto, de la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos, que por el momento la caratuló como caída de altura.

El video de la caída Según se ve en las imágenes, el sujeto intentó reincorporarse al balcón sosteniéndose de la baranda, pero no pudo soportar el peso de su cuerpo y cayó al vacío. Durante el descenso, llegó a golpear contra otro balcón antes de aterrizar sobre el patrullero. Testigos relataron que se escuchó un estallido de vidrios antes del impacto final.