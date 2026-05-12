Hot Sale 2026: una de las plataformas registró una facturación de más de $20.000 millones el primer día

El Hot Sale , uno de los principales eventos de ventas online del país, ya está en marcha durante tres días miles de consumidores argentinos buscarán aprovechar descuentos, cuotas y promociones en productos de tecnología, indumentaria, viajes y artículos para el hogar.

Al cierre del primer día de Hot Sale 2026, la plataforma de e-commerce Tiendanube registró una facturación total de $20.224 millones, alcanzados por las más de 75.000 tiendas que venden online a través de su tecnología. El ticket promedio fue de $116.949 y las ventas en volumen alcanzaron 172.935 transacciones. Se vendieron alrededor de 358 productos por minuto.

"Al cierre del primer día del Hot Sale 2026 , Indumentaria se mantuvo como la categoría líder con el 49,8% de las ventas, seguida por Deco y Hogar (11,6 %) y Salud y Belleza (12,1 %). Sin embargo, ambas categorías muestran caídas respecto a Hot Sale 2025: en el caso de Indumentaria, la baja del 4,0% responde a un contexto macroeconómico más exigente y al peso creciente de los grandes marketplaces en la captación de demanda", sostuvo Tiendanube .

Y agregó: "El segmento que absorbe parte de esa participación es Electrónica y Tecnología. Aunque se ubica quinto en el ranking general, es la vertical con mayor dinamismo: en el primer día del Hot Sale, creció 12,5% versus la edición anterior y registró el ticket promedio más alto del evento, $225.364, con un alza del 30% interanual. Uno de los pocos segmentos que sostiene crecimiento real incluso descontando inflación. Los productos más vendidos de la categoría fueron auriculares, relojes inteligentes, e-books y parlantes".

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles con más de 800 marcas.

Cómo pagan y financian los argentinos

Respecto a los métodos de pago elegidos por los compradores en las primeras 24 horas del Hot Sale, el 53,7 % de las ventas se abonaron con tarjeta de crédito, seguido por transferencia bancaria (26,6 %).

En cuanto a financiación, lideran las órdenes abonadas en un pago (60 %), seguidas por los tres pagos (22 %), seis pagos (16 %) y 12 o más pagos (5 %).

Ranking provincial

En cuanto a la geografía, el AMBA concentra casi la mitad de las operaciones.