Hot Sale 2026: una de las plataformas registró una facturación de más de $20.000 millones el primer día
El Hot Sale se lleva a cabo entre el 11 y 13 de mayo. El rubro de indumentaria lidera las ventas, aunque registró una caída frente al año pasado.
El Hot Sale, uno de los principales eventos de ventas online del país, ya está en marcha durante tres días miles de consumidores argentinos buscarán aprovechar descuentos, cuotas y promociones en productos de tecnología, indumentaria, viajes y artículos para el hogar.
Al cierre del primer día de Hot Sale 2026, la plataforma de e-commerce Tiendanube registró una facturación total de $20.224 millones, alcanzados por las más de 75.000 tiendas que venden online a través de su tecnología. El ticket promedio fue de $116.949 y las ventas en volumen alcanzaron 172.935 transacciones. Se vendieron alrededor de 358 productos por minuto.
"Al cierre del primer día del Hot Sale 2026, Indumentaria se mantuvo como la categoría líder con el 49,8% de las ventas, seguida por Deco y Hogar (11,6 %) y Salud y Belleza (12,1 %). Sin embargo, ambas categorías muestran caídas respecto a Hot Sale 2025: en el caso de Indumentaria, la baja del 4,0% responde a un contexto macroeconómico más exigente y al peso creciente de los grandes marketplaces en la captación de demanda", sostuvo Tiendanube.
Y agregó: "El segmento que absorbe parte de esa participación es Electrónica y Tecnología. Aunque se ubica quinto en el ranking general, es la vertical con mayor dinamismo: en el primer día del Hot Sale, creció 12,5% versus la edición anterior y registró el ticket promedio más alto del evento, $225.364, con un alza del 30% interanual. Uno de los pocos segmentos que sostiene crecimiento real incluso descontando inflación. Los productos más vendidos de la categoría fueron auriculares, relojes inteligentes, e-books y parlantes".
El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles con más de 800 marcas.
Cómo pagan y financian los argentinos
Respecto a los métodos de pago elegidos por los compradores en las primeras 24 horas del Hot Sale, el 53,7 % de las ventas se abonaron con tarjeta de crédito, seguido por transferencia bancaria (26,6 %).
En cuanto a financiación, lideran las órdenes abonadas en un pago (60 %), seguidas por los tres pagos (22 %), seis pagos (16 %) y 12 o más pagos (5 %).
Ranking provincial
En cuanto a la geografía, el AMBA concentra casi la mitad de las operaciones.
- CABA y GBA: 47,5 %
- Provincia de Buenos Aires: 13,7 %
- Córdoba: 7,8 %
- Santa Fe: 7,9 %
- Mendoza: 2,1 %